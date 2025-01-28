Анастасія Цимбалару прокоментувала чутки про стосунки з Женею Яновичем

Анастасія Цимбалару розповіла правду про чутки щодо її стосунків з Женею Яновичем.

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Українська акторка Анастасія Цимбалару, відома за роллю у серіалі "Жіночий лікар", вирішила розповісти про своє особисте життя після того, як в мережі поширилися чутки про її роман із ведучим та актором Женею Яновичем. Подробицями вона поділилася в програмі "Тур зірками".

Цимбалару здивувала інформація про її стосунки з Яновичем та вирішила вперше прокоментувати плітки. Вона пояснила, що вони з Женєю не мають романтичних стосунків, хоча й цінує його як людину.

"Цікаво, де нас бачили разом, адже я весь час була на знімальному майданчику за межами міста. Женя – чудовий хлопець, з ним приємно та весело. Він робить великі справи, збирає кошти на підтримку армії. Бажаю йому успіху, сподіваюся, ми колись перетнемося на заході", — сказала акторка.

Також Анастасія додала, що зараз вирішила приділити час собі.

"Зараз мій фокус змістився на відновлення — хочу відпочити від емоційних і фізичних навантажень. Поки що я проводжу час наодинці, займаюся своїм здоров'ям і не планую нових романтичних стосунків", — поділилася акторка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анастасія Цимбалару після розлучення з Григорієм Баклановим зізналася, що знову закохана.

Крім цього, Фокус писав, що акторка Анастасія Цимбалару розповіла про проблеми зі здоров'ям.