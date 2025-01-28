Анастасия Цымбалару прокомментировала слухи об отношениях с Женей Яновичем

Анастасия Цимбалару рассказала правду о слухах относительно ее отношений с Женей Яновичем.

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Украинская актриса Анастасия Цимбалару, известная по роли в сериале "Женский доктор", решила рассказать о своей личной жизни после того, как в сети распространились слухи о ее романе с ведущим и актером Женей Яновичем. Подробностями она поделилась в программе "Тур по звездам".

Цимбалару удивила информация о ее отношениях с Яновичем и решила впервые прокомментировать сплетни. Она объяснила, что они с Женей не имеют романтических отношений, хотя и ценит его как человека.

"Интересно, где нас видели вместе, ведь я все время была на съемочной площадке за пределами города. Женя — замечательный парень, с ним приятно и весело. Он делает большие дела, собирает средства на поддержку армии. Желаю ему успеха, надеюсь, мы когда-то пересечемся на мероприятии", — сказала актриса.

Также Анастасия добавила, что сейчас решила уделить время себе.

"Сейчас мой фокус сместился на восстановление — хочу отдохнуть от эмоциональных и физических нагрузок. Пока что я провожу время наедине, занимаюсь своим здоровьем и не планирую новых романтических отношений", — поделилась актриса.

Напомним, ранее мы писали, что Анастасия Цымбалару после развода с Григорием Баклановым призналась, что снова влюблена.

Кроме этого, Фокус писал, что актриса Анастасия Цимбалару рассказала о проблемах со здоровьем.