Анастасия Цымбалару после развода с Григорием Баклановым призналась, что снова влюблена

Анастасия Цимбалару, украинская актриса, которая получила известность благодаря ролям в сериалах "Папик" и "Женский доктор", поделилась подробностями своей личной жизни после развода с коллегой Григорием Баклановым. Актриса призналась, что ее сердце сейчас влюблено, хотя несколько месяцев назад она сосредотачивалась на саморазвитии и попытках новых практик.

Украинская актриса Анастасия Цимбалару, известная по ролям в таких сериалах, как "Папик" и "Женский доктор", после развода с коллегой Григорием Баклановым в марте 2024 года призналась, что сейчас ее сердце влюблено. Подробностями личной жизни актриса поделилась в интервью в программе "Невероятная правда о звездах 2024" на СТБ.

На вопрос журналистки, свободно ли ее сердце сейчас, она ответила: "Оно влюблено. У меня есть человек с которым мне приятно проводить время". Вдаваться в подробности Анастасия не стала. Однако стоит заметить, что еще несколько месяцев назад актриса говорила, что сейчас больше сосредоточена на личном развитии, чем на новых отношениях. Тогда она добавила, что активно занимается спортом, пробует новые практики, такие как стояние на гвоздях, и даже готовится получить водительское удостоверение. Анастасия также отметила, что ей интересно больше быть наедине с собой, чем с кем-то другим, и считает этот период самым интересным в своей жизни.

Анастасия Цымбалару и Григорий Бакланов были женаты около 10 лет. Развод произошел по ряду причин, но актриса не желает вдаваться в подробности, подчеркивая, что не хочет выносить на всеобщее обозрение личные конфликты. Она также отметила, что не считает, что в разводе виновата лишь одна из сторон, и отмечает, что это была совместная ответственность. Согласно ее словам, развод стал тяжелым этапом в ее жизни, но она пытается двигаться дальше и не обсуждать больше частные моменты. Цимбалару также призналась, что она до сих пор звонит Бакланову, но не уточняет, отвечает ли он на ее звонки. Она верит, что со временем ситуация изменится. Несмотря на развод пара осталась в дружеских отношениях и дальше продолжает вместе работать как коллеги.

Напомним, ранее мы писали, что актриса Анастасия Цимбалару рассказала о проблемах со здоровьем.

Кроме этого, Фокус писал, что Григорий Бакланов об участии в шоу "Холостяк" и скандале с Тарасом Цимбалюком - интервью для Фокуса.