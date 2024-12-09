Анастасія Цимбалару після розлучення з Григорієм Баклановим зізналася, що знову закохана

Анастасія Цимбалару, українська акторка, яка здобула популярність завдяки ролям у серіалах "Папік" та "Жіночий лікар", поділилася подробицями свого особистого життя після розлучення з колегою Григорієм Баклановим. Акторка зізналася, що її серце зараз закохане, хоча кілька місяців тому вона зосереджувалася на саморозвитку та спробах нових практик.

Українська акторка Анастасія Цимбалару, відома за ролями в таких серіалах, як "Папік" та "Жіночий лікар", після розлучення з колегою Григорієм Баклановим у березні 2024 року зізналася, що нині її серце закохане. Подробицями особистого життя акторка поділилася в інтерв’ю в програмі "Неймовірна правда про зірок 2024" на СТБ.

На запитання журналістки, чи вільне її серце зараз, вона відповіла: "Воно закохане. У мене є людина з якою мені приємно проводити час". Вдаватися в подробиці Анастасія не стала. Однак варто зауважити, що ще кілька місяців тому акторка говорила, що зараз більше зосереджена на особистому розвитку, ніж на нових стосунках. Тоді вона додала, що активно займається спортом, пробує нові практики, такі як стояння на цвяхах, і навіть готується отримати водійське посвідчення. Анастасія також зазначила, що їй цікаво більше бути наодинці з собою, аніж з кимось іншим, і вважає цей період найцікавішим у своєму житті​.

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов були одружені близько 10 років. Розлучення відбулося через низку причин, але акторка не бажає вдаватися в подробиці, підкреслюючи, що не хоче виносити на загал особисті конфлікти. Вона також зазначила, що не вважає, що в розлученні винні лише одна зі сторін, і зазначає, що це була спільна відповідальність. Згідно з її словами, розлучення стало важким етапом у її житті, але вона намагається рухатись далі та не обговорювати більше приватні моменти. Цимбалару також зізналась, що вона й досі телефонує до Бакланова, але не уточнює, чи відповідає він на її дзвінки. Вона вірить, що з часом ситуація зміниться. Попри розлучення пара залишилася в дружніх стосунках і далі продовжує разом працювати як колеги.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Анастасія Цимбалару розповіла про проблеми зі здоров'ям.

Крім цього, Фокус писав, що Григорій Бакланов про участь у шоу "Холостяк" та скандал із Тарасом Цимбалюком — інтерв'ю для Фокусу.