"Готуюся до операції": акторка Анастасія Цимбалару розповіла про проблеми зі здоров'ям (відео)

Наразі стан акторки покращився, однак все ж проблеми зі здоров’ям у неї досі є.

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Відома українська актора Анастасія Цимбалару, яка зіграла в серіалі "Жіночий лікар", розповіла про проблеми зі здоров’ям, через які на неї чекає операція. Подробицями акторка поділилася в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Зокрема, у липні 2024 року акторка повідомила, що втратила слух. Спочатку вона думала, що погано чує через перепади тиску, однак згодом вона ледь не втратила слух повністю. "Одне (ред. вухо) краще чуло ніж інше. Це було на початку літа. Зараз краща ситуація ніж була, я розмовляю і я тебе чую. Мені не треба зчитувати по губах. Я сиділа навпроти людини і я дивилася на її губи, щоб хоч якось прочитати, бо було незручно постійно перепитувати. Особливо незручно в магазині, в аптеці, коли ти притуляєшся до скла, а людей це злить", — розповіла акторка.

Як виявилося, це були ускладнення після гаймориту. Зараз стан акторки покращився, однак все ж проблеми зі здоров’ям у неї досі є.

"Зараз ситуація краща, але я от готуюся, збираю собі на операцію. Тобто треба вирішити певні проблеми операційним шляхом. Це було ускладнення від гаймориту, яке перейшло на вухо і був зачеплений нерв. Ніхто тобі, на жаль, не може дати гарантію, що твій слух відновиться як було раніше. Це взагалі дуже тривале лікування. Операція — прохідність слухової труби, плюс у мене не дихає одна частина (ред. носа), і є там певні кісти. Цього всього треба позбуватися", — пояснила Анастасія Цимбалару.

Акторка також зізналася, що тривалий час мала проблеми з диханням, однак вона думала, що це просто закладеність носа і постійно використовувала назальні краплі для носа. Але як виявилося, за словами Анастасії, у неї проблеми з перетинкою в носі, яка і не дає їй вільно дихати. Лікарі припускають, що позбувшись цієї проблеми, у неї може повернутися слух.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анастасія Цимбалару вперше прокоментувала розлучення з Григорієм Баклановим.