Анастасія Цимбалару вперше прокоментувала розлучення з Григорієм Баклановим (відео)

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов пробули у шлюбі три роки, хоч у стосунках пара перебувала загалом більше 10 років.

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32-річна акторка Анастасія Цимбалару, відома ролями в серіалі "Жіночий лікар" та "Папік" вперше розповіла про розлучення з чоловіком, актором Григорієм Баклановим, відомого роллю в серіалі "Спіймати Кайдаша". Подробицями особистого життя акторка поділилася в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Зокрема, у березні 2024 року Анастасія та Григорій повідомили, що розлучаються після 10 років стосунків. Однак тоді пара не стала вдаватися в подробиці та виносити в публічний простір своє особисте життя. Єдине, що вони сказали, що це їх спільне рішення.

Через пів року після інформації про розлучення Анастасія Цимбалару вперше розповіла про розлучення з чоловіком. Так, Анастасія розповіла, що стосунки з Григорієм були у неї єдиними серйозними в її житті.

"У нас історія не однобічна. Нас було двоє в стосунках, тому рішення ми приймали теж двоє. В принципі, це підліткові стосунки, які переросли в якусь сім’ю. Я не закінчувала стосунки, не відчуваючи любові. Точніше не так, я не виходила зі стосунків, не відчуваючи любові. Мені здається, що, як кажуть, чоловік — це тимчасово, а колишній чоловік — це назавжди. Мені здається, що ця любов, звісно, вона трансформується з часом у різні форми, але вона буде зі мною надовго точно", — прокоментувала своє сімейне життя акторка.

Вона також пояснила, чому вони з Григорієм перебували в стосунках більше 10 років, але не поспішали офіційно одружуватися. Як виявилося, за словами Цимбалару, вона не дуже хотіла заміж і ніколи собі не ставила такої цілі. Тому це було для неї не принципово, щоб стосунки були офіційно зареєстровані.

Також акторка зізналася, що до розлучення у них з Григорієм були проблеми в сім’ї, які навіть доходило до того, що вони жили окремо, але все ж розлучатися вони не планували.

"Ми розходилися, але ми не приймали рішення розлучитися. Зараз ми підтримуємо комунікацію. Ми між собою так вирішили, що час настав. Це рішення, яке ми приймали разом. Ви просто залишаєтеся рідними один одному люди", — пояснила акторка.

Також вона зізналася, чому не хоче обговорювати тему свого розлучення. Вона заявила, що не планує поливати колишнього чоловіка брудом чи виносити будь-які інші подробиці їхнього сімейного життя.

"По-перше, я не хочу робити з цієї теми хайпу. Я хочу, щоб мене знали як гарну актрису, як гарного професіонала своєї справи, як людину, яка намагається робити щось для своєї країни. Я не хочу, щоб мене знали як дівчинку, яка винесла все це. Інстаграм історія і історія, яка була в наших інтерв’ю не є нашим життям. По-друге, це спільна відповідальність. Я була з цією людиною, і Гриша був зі мною, це був наш вибір. Чому я зараз маю закінчивши стосунки, розповідати про наше особисте життя. Ця відповідальність на мені залишається. По-третє, я не довіряю журналістам і мені не подобається, коли вириваються фрази з контексту. Коли мені задають одні запитання, потім подаються під іншим соусом. І я розумію, що це класні заголовки, класні перегляди, але чомусь вони забувають, що за цим стоять люди, з їхніми трагедіями, болем, емоціями і почуттями. Тому я не хочу ніяк дискредитувати свого колишнього чоловіка, бо я його поважаю, а по-друге, я вважаю, що це може бути негативом для мене. Мені, мабуть, буде неприємно. Я боюсь. Не тільки за себе, а й за рідних, тому що це будуть читати і мої батьки і Гришині. А ми всі залишилися в гарних стосунках", — пояснила акторка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відома українська акторка Анастасія Цимбалару зʼявилась в російському серіалі: зірка пояснила в чому причина.