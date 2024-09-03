Анастасия Цимбалару впервые прокомментировала развод с Григорием Баклановым (видео)

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов пробыли в браке три года, хотя в отношениях пара находилась всего более 10 лет.

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32-летняя актриса Анастасия Цымбалару, известная ролями в сериале "Женский доктор" и "Папик" впервые рассказала о разводе с мужем, актером Григорием Баклановым, известного ролью в сериале "Поймать Кайдаша". Подробностями личной жизни актриса поделилась в интервью Славы Демина.

В частности, в марте 2024 года Анастасия и Григорий сообщили, что разводятся после 10 лет отношений. Однако тогда пара не стала вдаваться в подробности и выносить в публичное пространство свою личную жизнь. Единственное, что они сказали, что это их совместное решение.

Спустя пол года после информации о разводе Анастасия Цимбалару впервые рассказала о разводе с мужем. Так, Анастасия рассказала, что отношения с Григорием были у нее единственные серьезные в ее жизни.

"У нас история не односторонняя. Нас было двое в отношениях, поэтому решения мы принимали тоже двое. В принципе это подростковые отношения, которые переросли в некую семью. Я не заканчивала отношения не чувствуя любви. Точнее не так, я не выходила из отношений не чувствуя любви. Мне кажется, что, как говорят, муж — это временно, а бывший муж — это навсегда. Мне кажется, что эта любовь, конечно она трансформируется со временем в разные формы, но она будет со мной надолго точно", — прокомментировала свою семейную жизнь актриса.

Она также объяснила, почему они с Григорием находились в отношениях более 10 лет, но не спешили официально жениться. Как оказалось, по словам Цымбалару, она не очень хотела замуж и никогда себе не ставила такой цели. Поэтому это было для нее не принципиально, чтобы отношения были официально зарегистрированы.

Также актриса призналась, что до развода у них с Григорием были проблемы в семье, которые даже доходило до того, что они жили отдельно, но все же разводиться они не планировали.

"Мы расходились, но мы не принимали решение расстаться. Сейчас мы поддерживаем коммуникацию. Мы между собой так решили, что время пришло. Это решение, которое мы принимали вместе. Вы просто остаетесь родными друг другу люди", — пояснила актриса.

Также она призналась, почему не хочет обсуждать тему своего развода. Она заявила, что не планирует поливать бывшего мужа грязью или выносить любые другие подробности их семейной жизни.

"Во-первых, я не хочу делать из этой темы хайп. Я хочу, чтобы меня знали как хорошую актрису, как хорошего профессионала своего дела, как человека, который пытается делать что-то для своей страны. Я не хочу, чтобы меня знали как девочку, которая вынесла все это. Инстаграм история и история, которая была в наших интервью не является нашей жизнью. Во-вторых, это общая ответственность. Я была с этим человеком, и Гриша был со мной, это был наш выбор. Почему я сейчас должна закончив отношения, рассказывать о нашей личной жизни. Эта ответственность на мне остается. В-третьих, я не доверяю журналистам и мне не нравится, когда вырываются фразы из контекста. Когда мне задают одни вопросы, потом подаются под другим соусом. И я понимаю, что это классные заголовки, классные просмотры, но почему-то они забывают, что за этим стоят люди, с их трагедиями, болью, эмоциями и чувствами. Поэтому я не хочу никак дискредитировать своего бывшего мужа, потому что я его уважаю, а во-вторых, я считаю, что это может негативно на меня повлиять. Мне, наверное, будет неприятно. Я боюсь. Не только за себя, но и за родных, потому что это будут читать и мои родители и Гришины. А мы все остались в хороших отношениях", — пояснила актриса.

Напомним, ранее мы писали, что известная украинская актриса Анастасия Цимбалару появилась в российском сериале: звезда объяснила в чем причина.