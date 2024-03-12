Известные супруги актеры Анастасия Цымбалару и Григорий Бакланов разводятся после 10 лет отношений

Пара 10 лет пробыла в отношениях и только три года назад официально поженилась. Однако уже сегодня история пары закончилась.

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31-летняя актриса Анастасия Цимбалару, после 10 лет отношений с 29-летним актером Григорием Баклановым, разводятся. Об этом пара сообщила у себя на странице в инстаграм.

"Я люблю тебя. Я люблю тебя. Как ты сегодня? Что чувствуешь? Зная нашу историю, вы бы назвали нас актерскими супругами, которые сначала ссорились, потом проводили репетиции важных профессиональных сцен на кухне, играли, смеялись, а потом всегда были вместе... были? Да! Мы стали пазлами за 10 лет, которые дополняли картинки друг друга, имели целостность, цель, интерес. Теперь пазлов станет двое. Две картины. Две новые истории. Со словами ЛЮБЛЮ мы благодарим вас. НастяГриша!" — написали супруги.

Стоит отметить, что Анастасия и Григорий поженились в 2021 году. Пара находилась в отношениях еще со студенческих лет, ведь оба учились в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Общих детей у супругов нет.

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Конечно такую новость не пропустили подписчики звездной пары: "Это было очень заметно по Вашему инста, что вы не вместе. Но кто мы такие, чтобы здесь высказывать свое видение. Вы сделали выбор и пусть он будет правильным", "Я так надеялась, что это неправда", "Давно было заметно, что Вы не вместе... Очень жаль...Но это путь и выбор каждого и Вы знаете, что делаете", "Как-то с осени это стало ощутимо... очень жаль. Найти "своего" человека не многим удается в этой жизни...", "Все было понятно...потому что резко как-то пропал ваш муж из ваших сториз...Очень жаль, но жизнь она такая, не предусмотрено....", "Настя и Гриша каждый конец — это всегда начало. Начало нового и прекрасного! Ваша пара всегда будет приятным и светлым воспоминанием:) и как замечательно, что все через ЛЮБЛЮ, будьте счастливы в новой истории!", "Так бывает.... Счастья вам обоим! Вы-супер актеры!", "Я давненько догадалась((( Очень жаль! Но это ваша история", "С осени начала замечать, что что-то не то...не стало совместных фото/видео, которые раньше были часто..а ваши забавные видео то вообще, можно было по несколько раз смотреть, всегда поднимали настроение. Жаль".

Напомним, ранее мы писали, что актриса Анна Саливанчук развелась со своим мужем почти после 10 лет брака. Кроме этого, Фокус писал, телеведущая Марина Аристова после 13 лет брака развелась с экс-депутатом Юрием Аристовым. Также Марина Аристова призналась, почему развелась после 13 лет брака.