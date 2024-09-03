"Готовлюсь к операции": актриса Анастасия Цимбалару рассказала о проблемах со здоровьем (видео)

Сейчас состояние актрисы улучшилось, однако все же проблемы со здоровьем у нее до сих пор есть.

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Известная украинская актриса Анастасия Цимбалару, которая сыграла в сериале "Женский доктор", рассказала о проблемах со здоровьем, из-за которых ей предстоит операция. Подробностями актриса поделилась в интервью Славе Демину.

В частности, в июле 2024 года актриса сообщила, что потеряла слух. Сначала она думала, что плохо слышит из-за перепадов давления, однако впоследствии она едва не потеряла слух полностью. "Одно (ред. ухо) лучше слышало чем другое. Это было в начале лета. Сейчас лучше ситуация чем была, я разговариваю и я тебя слышу. Мне не надо считывать по губам. Я сидела напротив человека и я смотрела на его губы, чтобы хоть как-то прочитать, потому что было неудобно постоянно переспрашивать. Особенно неудобно в магазине, в аптеке, когда ты прислоняешься к стеклу, а людей это злит", — рассказала актриса.

Как оказалось, это были осложнения после гайморита. Сейчас состояние актрисы улучшилось, однако все же проблемы со здоровьем у нее до сих пор есть.

"Сейчас ситуация лучше, но я вот готовлюсь, собираю себе на операцию. То есть надо решить определенные проблемы операционным путем. Это было осложнение от гайморита, которое перешло на ухо и был задет нерв. Никто тебе, к сожалению, не может дать гарантию, что твой слух восстановится как было раньше. Это вообще очень длительное лечение. Операция — проходимость слуховой трубы, плюс у меня не дышит одна часть (ред. носа), и есть там определенные кисты. От этого всего надо избавляться", — пояснила Анастасия Цимбалару.

Актриса также призналась, что долгое время имела проблемы с дыханием, однако она думала, что это просто заложенность носа и постоянно использовала назальные капли для носа. Но как оказалось, по словам Анастасии, у нее проблемы с перепонкой в носу, которая и не дает ей свободно дышать. Врачи предполагают, что избавившись от этой проблемы, у нее может вернуться слух.

Напомним, ранее мы писали, что Анастасия Цимбалару впервые прокомментировала развод с Григорием Баклановым.