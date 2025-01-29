"Я перестаю дышать": известная украинская актриса готовится к операции (видео)

Особенно тяжелой ситуация становится в прохладное время года, поэтому Анастасия Цымбалару ждет весны, чтобы сделать операцию. Врач считает, что такие медицинские процедуры следует делать в теплое время.

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Украинская актриса Анастасия Цымбалару призналась, что имеет проблемы со здоровьем и планирует операцию. Об этом звезда экрана рассказала программе ЖВЛ.

Анастасия Цымбалару рассказала о проблемах со здоровьем

Цымбалару не может дышать левой частью носа. Особенно тяжелой ситуация становится в прохладное время года, поэтому актриса ждет весны, чтобы сделать операцию. Врач считает, что такие медицинские процедуры следует делать в теплое время. Поэтому весной звезда экрана активно займется лечением.

А пока она не может отказаться от назальных капель, которые помогают ей дышать.

"Все же ухудшается ситуация, особенно с дыханием. Сейчас отопительный сезон, сухой воздух, на улице холодно, я перестаю дышать. Все больше и больше я зависима от капель в нос. Это меня очень беспокоит", — призналась звезда сериала "Женский доктор".

Анастасия Цымбалару

Проблемы с дыханием у актрисы возникли на фоне гайморита с осложнениями, которые повлияли также на слух.

"Из-за того, что у меня не дышит левая часть, у меня возникают проблемы и со слухом, и с горлом. То есть это все между собой взаимодействует, вылечив свою перепонку, я смогу улучшить ситуацию со слухом", — добавила Цымбалару.

Напомним, Анастасия Цымбалару отреагировала на слухи о романе с Женей Яновичем.

Также Фокус писал о комментарии Анастасии Цымбалару относительно ее развода с Григорием Баклановым.