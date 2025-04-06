Пішла з життя зірка фільму "За двома зайцями": у Львові померла акторка Таїсія Литвиненко
У неділю, 6 квітня, у віці 90 років пішла з життя актриса та режисерка Львівського національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка, народна артистка України Таїсія Литвиненко.
Про це повідомив її син, актор та режисер Назар Стригун.
"Наше сонечко зійшло у неділю і… покинуло нас у неділю. Про чин похорону буде повідомлено", — написав він.
Таїсія Литвиненко народилася 10 лютого 1935 року у селі Погреби Київської області.
Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого у 1957 році. Працювала в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, у Запорізькому українському музично-драматичному театрі. У 1965 році разом з чоловіком Федором Стригуном переїхала до Львова.
Жінка зіграла у понад сотні театральних постановках та двох десятках кінофільмів, серед яких "Назар Стодоля", "Максим Перепелиця", "Вавилон XX", "Така пізня, така тепла осінь" тощо. Актрисою захоплювалися мільйони глядачів за роль Химки у легендарному фільмі "За двома зайцями".
Народна артистка є повним кавалером Ордена княгині Ольги, нагороджена Орденом св. Анни та Орденом Архистратига Михаїла.
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