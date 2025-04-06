Пішла з життя зірка фільму "За двома зайцями": у Львові померла акторка Таїсія Литвиненко

У неділю, 6 квітня, у віці 90 років пішла з життя актриса та режисерка Львівського національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка, народна артистка України Таїсія Литвиненко.

Related video

Про це повідомив її син, актор та режисер Назар Стригун.

"Наше сонечко зійшло у неділю і… покинуло нас у неділю. Про чин похорону буде повідомлено", — написав він.

Допис Назара Стригуна

Таїсія Литвиненко народилася 10 лютого 1935 року у селі Погреби Київської області.

Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого у 1957 році. Працювала в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, у Запорізькому українському музично-драматичному театрі. У 1965 році разом з чоловіком Федором Стригуном переїхала до Львова.

Таїсія Литвиненко з чоловіком

Жінка зіграла у понад сотні театральних постановках та двох десятках кінофільмів, серед яких "Назар Стодоля", "Максим Перепелиця", "Вавилон XX", "Така пізня, така тепла осінь" тощо. Актрисою захоплювалися мільйони глядачів за роль Химки у легендарному фільмі "За двома зайцями".

Кадр з фільму 1961 року "За двома зайцями". Цирульник Свирид Голохвостий (Олег Борисов) та служниця Химка (Таїсія Литвиненко).

Кадр з фільму 1979 року "Вавилон XX". Пріся (Таїсія Литвиненко) та Явтушок (Борислав Брондуков).

Кадр з фільму 1954 року року "Назар Стодоля". Таїсія Литвиненко у ролі Галі.

Народна артистка є повним кавалером Ордена княгині Ольги, нагороджена Орденом св. Анни та Орденом Архистратига Михаїла.

Нагадаємо, 22 березня на 86-му році життя померла удова Андрія Миронова, радянська та російська акторка Лариса Голубкіна. Роль Шурочки Азарової у комедії "Гусарська балада" була її дебютом у кіно.

Також Фокус писав, що 10 січня у Москві померла друга дружина відомого російського актора Михайла Єфремова, зірка серіалу "Королева Марго" акторка Євгенія Добровольська. На її похороні Єфремова, який відбуває покарання за смертельну ДТП, не було. Колишній чоловік намагався відпроситися на панахиду, але його не відпустили.