Померла зірка "Гусарської балади" Лариса Голубкіна (фото)

Вдова Андрія Миронова та мати актриси Марії Голубкіної пішла на 86-му році життя. Роль Шурочки Азарової у комедії "Гусарська балада" була її дебютом у кіно.

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Померла радянська й російська акторка театру і кіно Лариса Голубкіна. Про це 22 березня повідомив ведучий і пропагандист Андрій Малахов.

"Пів години тому надійшла новина про те, що пішла з життя моя подруга, зірка "Гусарської балади", чудова актриса Лариса Голубкіна", — написав він у Telegram-каналі.

Фото Лариси Голубкіної Фото: ТАСС Фото Лариси Голубкіної Фото: ТАСС

У ТАСС уточнили, що акторка пішла з життя на у 85 років. У 1991 році вона отримала звання народної артистки РРФСР. Також Голубкіна була нагороджена орденами "Знак Пошани" (1980) та Дружби (2000).

Фото Лариси Голубкіної Фото: РИА Новости

Успіх Голубкіній як кіноакторці принесла її дебютна роль — Шурочки Азарової у комедії "Гусарська балада", знятій на основі п’єси "Давним-давно" Олександра Гладкова.

Також акторка зіграла:

Тетяну Шумову в комедії "Дайте жалібну книгу";

Зою в кіноепопеї "Звільнення";

Енн у музичному фільмі "Троє в човні, не рахуючи собаки".

Фото Лариси Голубкіної Фото: РИА Новости Фото Лариси Голубкіної Фото: ТАСС

Голубкіна була одружена з актором і народним артистом РРФСР Андрієм Мироновим, який помер у віці 46 років у 1987 році. Також вона мали доньку від сценариста й режисера Миколи Щербинського — Марію Голубкіну.

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