Умерла звезда "Гусарской баллады" Лариса Голубкина (фото)

Вдова Андрея Миронова и мать актрисы Марии Голубкиной ушла на 86-м году жизни. Роль Шурочки Азаровой в комедии "Гусарская баллада" была ее дебютом в кино.

Related video

Умерла советская и российская актриса театра и кино Лариса Голубкина. Об этом 22 марта сообщил ведущий и пропагандист Андрей Малахов.

"Полчаса назад поступила новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", замечательная актриса Лариса Голубкина", — написал он в Telegram-канале.

Фото Ларисы Голубкиной Фото: ТАСС Фото Ларисы Голубкиной Фото: ТАСС

В ТАСС уточнили, что актриса ушла из жизни на в 85 лет. В 1991 году она получила звание народной артистки РСФСР. Также Голубкина была награждена орденами "Знак Почета" (1980) и Дружбы (2000).

Фото Ларисы Голубкиной Фото: РИА Новости

Успех Голубкиной как киноактрисе принесла ее дебютная роль — Шурочки Азаровой в комедии "Гусарская баллада", снятой на основе пьесы "Давным-давно" Александра Гладкова.

Также актриса сыграла актрису:

Татьяну Шумову в комедии "Дайте жалобную книгу";

Зою в киноэпопее "Освобождение";

Энн в музыкальном фильме "Трое в лодке, не считая собаки".

Фото Ларисы Голубкиной Фото: РИА Новости Фото Ларисы Голубкиной Фото: ТАСС

Голубкина была замужем за актером и народным артистом РСФСР Андреем Мироновым, который умер в возрасте 46 лет в 1987 году. Также она имела дочь от сценариста и режиссера Николая Щербинского — Марию Голубкину.

Напомним, 54-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл показала своих детей, которых тщательно скрывает от публики. Лица трехлетней дочери и годовалого сына на фото традиционно не видно.

Украинская певица Настя Каменских неожиданно заговорила об окончании любви. Она призналась, что ее новая песня, посвященная боли из-за разрыва отношений, была создана на основе личного опыта.