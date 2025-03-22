Умерла звезда "Гусарской баллады" Лариса Голубкина (фото)
Вдова Андрея Миронова и мать актрисы Марии Голубкиной ушла на 86-м году жизни. Роль Шурочки Азаровой в комедии "Гусарская баллада" была ее дебютом в кино.
Умерла советская и российская актриса театра и кино Лариса Голубкина. Об этом 22 марта сообщил ведущий и пропагандист Андрей Малахов.
"Полчаса назад поступила новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", замечательная актриса Лариса Голубкина", — написал он в Telegram-канале.
В ТАСС уточнили, что актриса ушла из жизни на в 85 лет. В 1991 году она получила звание народной артистки РСФСР. Также Голубкина была награждена орденами "Знак Почета" (1980) и Дружбы (2000).
Успех Голубкиной как киноактрисе принесла ее дебютная роль — Шурочки Азаровой в комедии "Гусарская баллада", снятой на основе пьесы "Давным-давно" Александра Гладкова.
Также актриса сыграла актрису:
- Татьяну Шумову в комедии "Дайте жалобную книгу";
- Зою в киноэпопее "Освобождение";
- Энн в музыкальном фильме "Трое в лодке, не считая собаки".
Голубкина была замужем за актером и народным артистом РСФСР Андреем Мироновым, который умер в возрасте 46 лет в 1987 году. Также она имела дочь от сценариста и режиссера Николая Щербинского — Марию Голубкину.
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