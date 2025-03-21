"Больно и нелегко": Каменских неожиданно заговорила о расставании (видео)

Артистка посвятила новую песню теме любви и мучительных чувств. Более того, Каменских призналась, что эта композиция была создана из ее личного опыта.

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Украинская певица Настя Каменских неожиданно заговорила о прекращении любви в своей новой песне Bloody Mary. Клип к композиции артистка опубликовала на своих платформах 21 марта.

Новая песня Насти Каменских Bloody Mary

Каменских посвятила песню теме любви и мучительных чувств.

По словам самой знаменитости, Bloody Mary воспевает любовь, которая закончилась, хотя сами влюбленные и думали, что это навсегда. Более того, Настя Каменских призналась, что эта композиция была создана из ее личного опыта.

"Это песня о любви, от которой ожидали слишком многого. Когда мы заканчиваем, порой невероятно важные для нас отношения, которые заполонили собой все сердце и всю Вселенную, то остаемся один на один с собой. Честными, как никогда. И тогда мы проживаем разные стадии принятия ситуации — от острой боли до понимания, что все лучшее впереди. В этом процессе ты собираешь себя по частям, что бывает больно и нелегко. Но такой опыт учит тебя становиться сильнее", — написала артистка.

Новая песня Насти Каменских Bloody Mary

Впрочем, звезда сцены добавила, что верит в искреннюю любовь, несмотря на все.

"То, что казалось вечным, может исчезнуть, а любовь — оказаться ошибкой. Но даже через боль и потери я верю в то, что искренняя любовь существует!" — отметила артистка.

Слухи о разводе Потапа и Насти Каменских

Пара, которая поженилась в 2019 году, после начала полномасштабной войны время от времени подогревает слухи о своем разрыве. Впрочем, официально они все опровергают и иногда появляются вместе на публике. У Потапа есть сын Андрей от продюсера Ирины Горовой, на которой он был женат до Насти Каменских.

Большинство времени рэпер проводит за границей, где продвигает свой новый проект "Славик Балаган".

Напомним, Потап прокомментировал слухи о разводе с Каменских.

Также Фокус писал о воссоединении Потапа и Насти Каменских в Майами.