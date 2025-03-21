"Боляче і нелегко": Каменських несподівано заговорила про розставання (відео)

Артистка присвятила нову пісню темі кохання та болісних почуттів. Ба більше, Каменських зізналася, що ця композиція була створена з її особистого досвіду.

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Українська співачка Настя Каменських несподівано заговорила про закічення кохання у своїй новій пісні Bloody Mary. Кліп до композиції артистка опублікувала на своїх платформах 21 березня.

Нова пісня Насті Каменських Bloody Mary

Каменських присвятила пісню темі кохання та болісних почуттів.

За словами самої знаменитості, Bloody Mary оспівує кохання, яке закінчилось, хоч самі закохані і думали, що це назавжди. Ба більше, Настя Каменських зізналася, що ця композиція була створена з її особистого досвіду.

"Це пісня про кохання, від якого очікували занадто багато. Коли ми закінчуємо, деколи неймовірно важливі для нас стосунки, які заполонили собою усе серце і увесь Всесвіт, то залишаємось один на один із собою. Чесними, як ніколи. І тоді ми проживаємо різні стадії прийняття ситуації – від гострої болі до розуміння, що усе найкраще попереду. В цьому процесі ти збираєш себе по частинам, що буває боляче і нелегко. Але такий досвід вчить тебе ставати сильнішою", — написала артистка.

Нова пісня Насті Каменських Bloody Mary

Втім, зірка сцени додала, що вірить у щире кохання, попри все.

"Те, що здавалося вічним, може зникнути, а любов – виявитися помилкою. Але навіть через біль і втрати я вірю в те, що щире кохання існує!" – зазначила артистка.

Чутки про розлучення Потапа та Насті Каменських

Пара, яка одружилася у 2019 році, після початку повномашстабної війни час від часу підігріває чутки про свій розрив. Втім, офіційно вони все спростовують та інколи зʼявляються разом на публіці. У Потапа є син Андрій від продюсерки Ірини Горової, з якою він був одружений до Насті Каменських.

Більшість часу репер проводить за кордоном, де просуває свій новий проєкт "Славік Балаган".

Нагадаємо, Потап прокоментував чутки про розлучення з Каменських.

Також Фокус писав про воззʼєднання Потапа та Насті Каменських у Маямі.