54-річна Наомі Кемпбелл показала підрослих дітей у Парижі (фото)

Імена та обличчя своїх спадкоємців Наомі ретельно приховує. Дівчинці скоро буде чотири роки, а хлопчику — два.

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54-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл показала рідкісні кадри своїх підрослих дітей. Фото з поїздки до Парижа зірка екрану поділилася в Instagram.

На одному зі знімків вона позувала з трирічною донькою та однорічним сином, яких ретельно приховує від публіки. На свіжих фото Кемпбелл традиційно приховала обличчя спадкоємців: вони позували спиною, тримаючи маму за руки.

"Провести ніч у Луврі було мрією, яку я завжди хотіла поділитися з рідними, близькими та друзями. Це був справді особливий момент. Зустріч з Моною стала родзинкою незабутньої ночі. Я буду берегти", — написала Наомі, яка позувала біля знаменитої картини Леонардо да Вінчі "Мона Ліза".

Наомі Кемпбелл у Парижі

А на одному з фото супермодель постала з арабським мультимільйонером та директором кінофестивалю "Червоне море" Мохаммедом Аль Туркі, з яким їм тривалий час приписували роман. Втім, як відомо, дует просто дружить.

Діти Наомі Кемпбелл

Раніше ходили чутки, що доньку та сина Наомі Кемпбелл народили сурогатні матері. Згодом вона офіційно це підтвердила. Персона батька дітей досі залишається таємницею для публіки. Імена та обличчя своїх спадкоємців Наомі також приховує.

Наомі Кемпбелл з дітьми Фото: Naomi Campbell/Instagram

Навесні 2021 супермодель китайсько-ямайського походження вперше стала мамою. У неї народилася донька. Через два роки на світ зʼявився син.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл розійшлася з німецьким діджеєм.

Також Фокус писав про звинувачення Наомі Кемпбелл у шахрайстві.