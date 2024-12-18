Без скандалів: Наомі Кемпбелл розійшлася з німецьким діджеєм (фото)

Про нові романтичні стосунки моделі стало відомо влітку 2024. Втім, відстань виявилася сильнішою за почуття.

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54-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл розійшлася зі своїм бойфрендом, 42-річним німецьким діджеєм Rampa. Про це пише The Sun.

Їхні романтичні стосунки тривали приблизно пів року. Влітку 2024 пару помітили за поцілунками на вечірці у нічному клубі на Міконосі у Греції. За словами інсайдерів, причиною розриву стала відстань між Наомі та Rampa. Зірка подіумів живе в Нью-Йорку, а її вже колишній обранець — у Європі.

"Роман Наомі та Rampa був бурхливим, але тепер усе закінчено. Вони були по-справжньому закохані одне в одного і хотіли проводити кожну хвилину разом, що й робили досить довго. Але життя внесло свої корективи, вони обоє були дуже зайняті. Зрештою, вони вирішили розірвати стосунки, коли стало зрозуміло, що не можуть бути разом. Тому Наомі припинила спілкування з ним", – розповідає джерело.

Rampa

Наомі та Rampa розійшлися без скандалів. У новому статусі знаменитість хоче ще більше часу приділяти своїм дітям.

Наомі Кемпбелл та Rampa

До цього Наомі приписували роман з арабським мультимільйонером та директором кінофестивалю "Червоне море" Мохаммедом Аль Туркі. Втім, дует виявився лише друзями.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл прокоментувала смерть свого колишнього бойфренда Ліама Пейна.

Також Фокус писав про рідкісні кадри доньки та сина Наомі Кемпбелл.