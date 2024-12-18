Без скандалов: Наоми Кэмпбелл разошлась с немецким диджеем (фото)

О новых романтических отношениях модели стало известно летом 2024 года. Впрочем, расстояние оказалось сильнее чувств.

Related video

54-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл разошлась со своим бойфрендом, 42-летним немецким диджеем Rampa. Об этом пишет The Sun.

Их романтические отношения продолжались примерно полгода. Летом 2024 года пару заметили за поцелуями на вечеринке в ночном клубе на Миконосе в Греции. По словам инсайдеров, причиной разрыва стало расстояние между Наоми и Rampa. Звезда подиумов живет в Нью-Йорке, а ее уже бывший избранник — в Европе.

"Роман Наоми и Rampa был бурным, но теперь все закончено. Они были по-настоящему влюблены друг в друга и хотели проводить каждую минуту вместе, что и делали довольно долго. Но жизнь внесла свои коррективы, они оба были очень заняты. В конце концов, они решили разорвать отношения, когда стало понятно, что не могут быть вместе. Поэтому Наоми прекратила общение с ним", — рассказывает источник.

Rampa

Наоми и Rampa разошлись без скандалов. В новом статусе знаменитость хочет еще больше времени уделять своим детям.

Наоми Кэмпбелл и Rampa

До этого Наоми приписывали роман с арабским мультимиллионером и директором кинофестиваля "Красное море" Мохаммедом Аль Турки. Впрочем, дуэт оказался лишь друзьями.

Напомним, Наоми Кэмпбелл прокомментировала смерть своего бывшего бойфренда Лиама Пейна.

Также Фокус писал о редких кадрах дочери и сына Наоми Кэмпбелл.