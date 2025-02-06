Наомі Кемпбелл, звинувачена в розтраті коштів і шахрайстві, подала позов

Супермодель стверджує, що її колега підробила адресу її електронної пошти, щоб видавати себе за неї. Адвокати Кемпбелл уже знайшли факти, які свідчать про це.

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54-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл хоче через суд скасувати постанову, що забороняє їй займатися благодійністю, повідомляє The Guardian. Вона подала відповідний позов. Знаменитість стверджує, що вона стала жертвою "систематичного шахрайства", скоєного її колегою-опікункою Бьянкою Хеллміх, яка створила підроблену адресу електронної пошти, щоб видавати себе за неї.

Наомі відсторонили від посади опікуна на п'ять років у травні 2024 року після того, як розслідування Комісії з благодійності виявило численні докази фінансових махінацій у Fashion for Relief, благодійній організації з боротьби з бідністю, яку вона створила. З'ясувалося, що БО передала лише малу частину мільйонів фунтів стерлінгів, зібраних на модних заходах зі знаменитостями, на благодійні цілі.

Замість цього, згідно зі звітом, десятки тисяч фунтів було витрачено на розкішні готельні номери, перельоти, спа-процедури, особисту охорону і сигарети для Кемпбелл. Крім того, модель несанкціоновано перерахувала 290 тисяч фунтів стерлінгів Б'янці Хеллміх.

Б'янка Геллміх Фото: Getty

У січні 2025 року суддя дозволив супермоделі подати апеляцію на рішення комісії.

За словами Кемпбелл, її адвокати виявили докази того, що документи, представлені комісії під час розслідування, яке тривало два з половиною роки, давали "хибне уявлення" про її роль в управлінні благодійною організацією. Так, встановлено, що адреса електронної пошти, яку Геллміх використовувала, щоб "видавати себе" за неї в повідомленнях юристам Fashion for Relief, була підробленою. Наомі доволі довго була в невіданні щодо розслідування і звинувачень у неналежному управлінні та неправомірних діях.

Наомі позиціонувала Fashion for Relief як організацію з боротьби зі злиднями Фото: fashion4relief

Судові документи стверджують, що Геллміх, також відома як Б'янка Тобінска, ввела Кемпбелл в оману і, нібито допомагаючи їй, "вчинила систематичне шахрайство проти неї різними способами, зокрема й використанням підробленої адреси електронної пошти".

Зі свого боку Бьянка заперечує всі звинувачення на свою адресу, стверджуючи, що в них немає жодної правди.

Кемпбелл, яка раніше визнала, що не впоралася зі своїми обов'язками піклувальника благодійної організації, заявила:

"З моменту звіту комісії я боролася за розкриття фактів. Те, що було виявлено досі, шокує. Я хочу пролити світло на те, як легко підробляти особистості в Інтернеті, і не дати нікому іншому пройти через те, через що пройшла я. Я хочу гарантувати, що винні будуть притягнуті до відповідальності і справедливість восторжествує".

Модель наголосила, що ніколи не займалася благодійною діяльністю заради особистої вигоди і ніколи не буде цього робити.

У звіті про розслідування йдеться про те, що письмові заяви в комісію, що оскаржують рішення про дискваліфікацію, були зроблені від імені Кемпбелл і Геллміх через їхніх адвокатів у серпні 2023 року, більш ніж за рік до публікації розслідування.

У своїх соцмережах Кемпбелл заявила, що її особисті втрати від розслідування і вердикту Комісії були колосальними.

"Відтоді як Комісія опублікувала звіт, що ґрунтується на неповній і неточній інформації, я боролася за розкриття всіх фактів. Відкриття виявилися настільки тривожними і шокуючими, що Комісія погодилася на перегляд справи. Я разом зі своєю командою, невпинно працюючи над розкриттям правди, спостерігала, як роки моєї гуманітарної роботи піддавалися сумніву. Але, незважаючи на це, ми стали сильнішими, і наші прихильники були поруч із нами. Ваша довіра означає для нас усе!" — написала модель.

Раніше Фокус писав, що Наомі Кемпбелл показала рідкісні кадри з двома дітьми.