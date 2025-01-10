Померла російська акторка Євгенія Добровольська, друга дружина Михайла Єфремова

Євгенії Добровольській було 60 років. В останній рік вона "боролася з важкою хворобою".

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У Москві у 60 років померла акторка Євгенія Добровольська, зірка серіалу "Королева Марго" і друга дружина відомого актора Михайла Єфремова. Про це пише російське медіа The Blueprint News.

Новину підтвердив МХТ імені Чехова. У театрі додали, що в останній рік вона "боролася з важкою хворобою", але "за всієї жаги до життя й упертості духу фізичні сили виявилися скінченними".

Дмитро Пєвцов і Євгенія Добровольська в серіалі "Королева Марго" Фото: Скриншот

"Провідна акторка Художнього театру, яка за 33 роки зіграла на його сцені десятки головних ролей. Наша Женя, нескінченно талановита і безстрашна, і настільки ж нескінченно така, що сумнівається, непередбачувана, гранично щира, справжня завжди і в усьому", — йдеться в повідомленні.

Євгенія Добровольська грала в МХАТ імені М. Горького, театрі-студії під керівництвом Олега Табакова, театрі-студії "Современник-2", а з 1991 року служила в МХТ імені Чехова.

Добровольська дебютувала в кіно 1983 року в драмі Павла Чухрая "Клітка для канарок", також знімалася у фільмах "Механічна сюїта", "Криза середнього віку", "32 грудня", "Іронія долі. Продовження", а також у серіалі "Королева Марго", в якому виконала роль Маргарити Валуа.

Євгенія була заміжня тричі. Її другим чоловіком був скандально відомий актор Михайло Єфремов. Пара одружилася 1990 року і розлучилася через сім років. У Добровольської та Єфремова є син Микола Єфремов, зірка серіалу 2012 року "Біла гвардія".

Євгенія Добровольська та Михайло Єфремов Фото: РИА Новости

Євгенія зберегла добрі стосунки з колишнім чоловіком, але говорила, що пішла від нього, бо він "міг не впоратися зі своїми емоціями". За словами акторки, у сучасному світі це називається аб'юзом. "Був якийсь момент, коли я зрозуміла, що він перестав боятися мене втратити. Після цього я відразу пішла. Ми так втомилися одне від одного", — згадувала Добровольська.

У 1998 році Добровольській було присвоєно звання заслуженої артистки РФ, у 2005-му — народної артистки. Вона отримувала призи за найкращу жіночу роль на фестивалях у Польщі, Одесі, Бердянську.

Нагадаємо, влітку 2020 року актор Михайло Єфремов став винуватцем смертельної ДТП у центрі Москви. Євгенія Добровольська переживала за колишнього чоловіка, але в залі суду не з'являлася.

"Я відчула кінець світу просто. Міша хороший... Тільки п'яний Міша і тверезий — це дві різні людини. П'яна людина — це воно. Він узагалі не розумів, що робить", — говорила акторка. На той момент Єфремов був уже одружений вп'яте, на звукорежисерці Софії Кругліковій. У пари троє дітей.

У березні 2024 року Михайлу Єфремову, якого відправили в колонію за скоєну п'яну ДТП із летальними наслідками, погодили клопотання про умовно-дострокове звільнення.