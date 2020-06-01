Водитель фургона, в которой врезался Ефремов, умер в больнице

Российский актер Михаил Ефремов вчера поздно вечером, 8 июня около 23:00, в центре Москвы попал в ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

Происшествие произошло на Смоленской площади. Михаил Ефремов был за рулем Jeep Grand Cherokee: он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. В ГУ МВД по Москве сообщили, что актер был нетрезв.

См. с 0:28. На ролике видно, что Ефремов находится в состоянии алкогольного опьянения

Водителя Lada – курьера "Деликатеска.ру", которая занимается доставкой морепродуктов – госпитализировали, но позже он умер в больнице.

Против Михаила Ефремова открыли уголовное дело по ч.2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В то же время, источники ТАСС говорят, что производство могут переквалифицировать, и тогда ему будет грозить не 7, а уже 12 лет тюрьмы.

Сейчас Михаил Ефремов отпущен под подписку о невыезде.

Фото: kommersant.ru

Михаиил Ефремов – советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ. Снялся в "Диверсанте", "Грозовых воротах", "Солдатах" и многих других фильмах и сериалах. Известен также по участию в проекте "Гражданин поэт", где выступал с политической сатирой.

Как ранее сообщал Фокус:

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