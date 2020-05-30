Еще трое получили травмы

В Харькове полицейский за рулем автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в автомобиль патрульной полиции. Погибли два человека, еще трое получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Авария произошла на Московском проспекте 30 мая около 00:20.

"Водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем Toyota Prius. От удара произошло возгорание автомобиля Daewoo Lanos", – говорится в сообщении.

Один из патрульных, выбравшись из поврежденного служебного автомобиля, начал тушить огонь огнетушителем, но это не помогло.

В результате погибли 22-летний водитель Daewoo – сотрудник одного из отделов полиции, а также его пассажирка.

Травмы получили полицейские, которые находились в салоне служебного автомобиля. 35-летнему водителю и 26 и 23-летним пассажирам автомобиля Toyota Prius оказали медицинскую помощь на месте аварии.

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