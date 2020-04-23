В Харькове пьяный священник УПЦ МП устроил ДТП и сбежал с места аварии
2020-04-23 19:11:00
Недавно батюшка лечился от цирроза печени
В Харькове полицейские задержали пьяного священника УПЦ МП, который устроил ДТП и сбежал с места аварии.
Об этом сообщает местное издание Newsroom.
Отмечается, что водитель автомобиля Volkswagen спровоцировал ДТП с участием Lexus на улице Клочковской, после чего скрылся с места происшествия. Задержали его в районе Малой Даниловки.
У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения теста на драгере отказался. В итоге на водителя составили протоколы за побег с места аварии, нарушение ПДД и вождение в состоянии опьянения.
По данным соцсетей, нарушителем оказался 55-летний протоиерей УПЦ Московского патриархата Богдан Иосифович Иванчук. Как уточняет паблик "Харьков 1654" в Facebook "совсем недавно всем районом собирали ему деньги на лечение цирроза печени".
Согласно официальному сайту Харьковской епархии УПЦ МП, он является настоятелем Вознесенского храма в Золочеве.
Как ранее писал Фокус:
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