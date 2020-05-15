Под Киевом из-за дымовой завесы в ДТП попали 15 машин. Образовался затор на 5 км

2020-05-15 13:40:54

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Дымовую завесу предположительно устроили фермеры, которые хотели уберечь свой урожай от заморозков

На Житомирской трассе в сторону Киева – масштабные ДТП: из-за дымовой завесы, которую предположительно устроили фермеры, столкнулись около 15 автомобилей. Об этом в Facebook сообщает Укравтодор.  

По данным Укравтодора, все участники дорожно-транспортных происшествий живы, есть несколько пострадавших.

"Украинские поджигатели продолжают нести угрозу здоровью и жизни граждан. Просим обращаться в правоохранительные органы, если вы видите неконтролируемое сжигание сухой растительности", – говорится в сообщении.

дтп, житомирская трасса, дымовая завеса

Местное издание Моя Киевщина пишет, что фермеры устроили дымовые завесы для того, чтобы уберечь урожай от заморозков.

дтп, житомирская трасса, дымовая завеса

По данным Киева.Оперативного, в результате аварии образовался затор приблизительно на 5 километров.

Как ранее писал Фокус:

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