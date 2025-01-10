Умерла российская актриса Евгения Добровольская, вторая жена Михаила Ефремова

Евгении Добровольской было 60 лет. В последний год она "боролась с тяжелой болезнью".

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В Москве в 60 лет умерла актриса Евгения Добровольская, звезда сериала "Королева Марго" и вторая жена известного актера Михаила Ефремова. Об этом пишет российское медиа The Blueprint News.

Новость подтвердил МХТ имени Чехова. В театре добавили, что в последний год она "боролась с тяжелой болезнью", но "при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны".

Дмитрий Певцов и Евгения Добровольская в сериале "Королева Марго" Фото: Скриншот

"Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей. Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всем", — говорится в сообщении.

Евгения Добровольская играла в МХАТ имени М. Горького, театре-студии под руководством Олега Табакова, театре-студии "Современник-2", а с 1991 года служила в МХТ имени Чехова.

Добровольская дебютировала в кино в 1983 году в драме Павла Чухрая "Клетка для канареек", также снималась в фильмах "Механическая сюита", "Кризис среднего возраста", "32 декабря", "Ирония судьбы. Продолжение", а также в сериале "Королева Марго", в котором исполнила роль Маргариты Валуа.

Евгения была замужем трижды. Ее вторым мужем был скандально известный актер Михаил Ефремов. Пара поженилась в 1990 году и развелась через семь лет. У Добровольской и Ефремова есть сын Николай Ефремов, звезда сериала 2012 года "Белая гвардия".

Евгения Добровольская и Михаил Ефремов Фото: РИА Новости

Евгения сохранила хорошие отношения с бывшим мужем, но говорила, что ушла от него, потому что он "мог не совладать со своими эмоциями". По словам актрисы, в современном мире это называется абьюзом. "Был какой-то момент, когда я поняла, что он перестал бояться меня потерять. После этого я сразу ушла. Мы так устали друг от друга", — вспоминала Добровольская.

В 1998 году Добровольской было присвоено звание заслуженной артистки РФ, в 2005-м — народной артистки. Она получала призы за лучшую женскую роль на фестивалях в Польше, Одессе, Бердянске.

Напомним, летом 2020 года актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Евгения Добровольская переживала за бывшего мужа, но в зале суда не появлялась.

"Я почувствовала конец света просто. Миша хороший… Только пьяный Миша и трезвый — это два разных человека. Пьяный человек — это оно. Он вообще не понимал, что делает", — говорила актриса. На тот момент Ефремов был уже женат в пятый раз, на звукорежиссере Софии Кругликовой. У пары трое детей.

В марте 2024 года Михаилу Ефремову, которого в отправили в колонию за совершенное пьяное ДТП с летальным исходом, согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении.