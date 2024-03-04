Засудженому за ДТП Єфремову погодили клопотання про УДЗ: що на нього чекає, — росЗМІ

Єфремова було засуджено до 7,5 років колонії 2020 року у справі про смертельну ДТП. Наразі він відбув половину свого строку.

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Російському акторові Михайлу Єфремову, якого відправили в колонію за скоєну п'яну ДТП із летальними наслідками, погодили клопотання про умовно-дострокове звільнення. Про це повідомило росмедіа Mash у понеділок, 4 березня.

За інформацією ЗМІ, засідання в бєлгородській колонії №4, де сидить актор, відбулося напередодні. Керівництво колонії вже дало позитивну відповідь і направило папери до Олексіївського суду Бєлгородської області — там буде ухвалено остаточне рішення під час засідання.

Зараз за плечима у Єфремова більш ніж половину терміну в 7,5 років з урахуванням часу в СІЗО. Перше прохання про УДЗ актор подав рік тому, але його не схвалили.

Дещо пізніше інформацію про те, що адміністрація виправної колонії, в якій відбуває покарання Михайло Єфремов, схвалила його клопотання про умовно-дострокове звільнення, підтвердив голова УПК Москви Георгій Волков.

" Єфремов отримав 7,5 років суворого режиму, це був один із найсуворіших вироків за аналогічними злочинами. Відбув з урахуванням СІЗО він уже понад половину терміну. Думаю, що Михайло Олегович уже неодноразово розкаявся і переглянув свої погляди на життя", — сказав Волков.

Він також висловив сподівання, що Єфремов повернеться у звичайне життя і транслюватиме суспільству ті розуміння, які він виніс із життєвого уроку.

Чому Михайло Єфремов опинився у в'язниці?

У червні 2020 року, тоді 57-річний Михайло Єфремов став винуватцем смертельної дорожньо-транспортної пригоди на одній із доріг Москви. Тоді машина актора виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з легковим фургоном. В автомобілі загинув водій Сергія Захарова, який віком був такий самий як Єфремов. На момент аварії водій був живий, його навіть встигли госпіталізувати в лікарню, проте від отриманих травм він помер.

Відомо, що на момент аварії Єфремов був у нетверезому стані. Саме тому він не впорався з керуванням, оскільки їхав на великій швидкості. Уже через два місяці суд визнав провину Єфремова і засудив його до 8 років ув'язнення в колонії загального режиму. Актора також зобов'язали виплатити грошову компенсацію родині загиблого в розмірі 800 тисяч рублів. Згодом термін покарання для актора скоротили до семи з половиною років.

Нагадаємо, наприкінці травня 2021 року Михайла Єфремова перевели на домашній арешт і дозволили гуляти Москвою. Тоді джерела повідомили, що Михайло Єфремов активно співпрацює зі слідством і погодився здати торговців наркотиками. Для цього йому нібито забезпечили особливі умови за програмою захисту свідків, перевезли в Москву і не стали відправляти в СІЗО з метою безпеки.

Крім того, на початку березня 2021 року ми писали про те, що засудженого за смертельну ДТП Михайла Єфремова номінували на кінопремію. Артиста висунули як номінанта в категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану" за зйомки у фільмі "Француз" Андрія Смирнова.