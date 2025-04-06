Ушла из жизни звезда фильма "За двумя зайцами": во Львове умерла актриса Таисия Литвиненко

В воскресенье, 6 апреля, в возрасте 90 лет ушла из жизни актриса и режиссер Львовского национального драматического театра имени Марии Заньковецкой, доцент кафедры театроведения и актерского мастерства Львовского национального университета имени Ивана Франко, народная артистка Украины Таисия Литвиненко.

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Об этом сообщил ее сын, актер и режиссер Назар Стригун.

"Наше солнышко взошло в воскресенье и… покинуло нас в воскресенье. О чине похорон будет сообщено", — написал он.

Сообщение Назара Стригуна

Таисия Литвиненко родилась 10 февраля 1935 года в селе Погребы Киевской области.

Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого в 1957 году. Работала в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко, в Запорожском украинском музыкально-драматическом театре. В 1965 году вместе с мужем Федором Стригуном переехала во Львов.

Таисия Литвиненко с мужем

Женщина сыграла в более сотни театральных постановках и двух десятках кинофильмов, среди которых "Назар Стодоля", "Максим Перепелица", "Вавилон XX", "Такая поздняя, такая теплая осень" и другие. Актриса была любима миллионами зрителей за роль Химки в легендарном фильме "За двумя зайцами".

Кадр из фильма 1961 года "За двумя зайцами". Цирюльник Свирид Голохвостый (Олег Борисов) и служанка Химка (Таисия Литвиненко).

Кадр из фильма 1979 года "Вавилон XX". Прися (Таисия Литвиненко) и Явтушок (Борислав Брондуков).

Кадр из фильма 1954 года "Назар Стодоля". Таисия Литвиненко в роли Гали.

Народная артистка является полным кавалером Ордена княгини Ольги, награждена Орденом св. Анны и Орденом Архистратига Михаила.

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Также Фокус писал, что 10 января в Москве умерла вторая жена известного российского актера Михаила Ефремова, звезда сериала "Королева Марго" актриса Евгения Добровольская. На ее похоронах Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП, не было. Бывший муж пытался отпроситься на панихиду, но его не отпустили.