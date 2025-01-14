Михаила Ефремова не отпустили: в Москве хоронят актрису Евгению Добровольскую

Звезда сериала "Королева Марго" скончалась 10 января от рака.

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В Москве прощаются с известной актрисой Евгенией Добровольской, которая снималась в России и Украине. Как стало известно, ее второго мужа, актера Михаила Ефремова, который в данный момент отбывает срок за смертельное ДТП, на прощание не отпустили. Об этом пишет Star Hit.

Прощание с Евгенией Добровольской Фото: РИА Новости

Евгения Добровольская, звезда сериала "Королева Марго" умерла 10 января. Актриса скончалась от рака в возрасте 60 лет. Гражданская панихида прошла на Основной сцене МХТ имени Чехова, где актриса служила 33 года.

Известно, что на похоронах присутствовали трое дети актрисы из четырех. Старший сын Добровольской, Степан, от ее первого брака с актером Вячеславом Барановым, на прощании не присутствовал: он уже много лет живет в Лондоне.

Также на похоронах не было второго мужа актрисы – Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП, которое произошло в 2020 году.

Правозащитник Иван Мельников сообщил, что Ефремов пытался отпроситься на панихиду, но его не отпустили. "Он достаточно неплохо зарекомендовал себя в исправительном учреждении. У него есть возможность для подачи заявления на посещение похорон. Другой вопрос, — с Евгенией он давно разошелся. К этому могут придраться", — заявил юрист. Актеры состояли в браке с 1990 по 1997 год.

Константин Хабенский Фото: РИА Новости

На прощании также присутствовали актеры Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Юрий Стоянов и многие другие. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

Уже после смерти Евгении Добровольской стало известно, что она год боролась со страшным недугом — о диагнозе знали лишь члены семьи и артисты труппы МХТ. Никто из коллег не проговорился о ее тяжелой болезни. Сама Добровольская верила в выздоровление, поэтому не стала отменять январские спектакли, а перенесла их на май.

Евгения Добровольская и Михаил Ефремов Фото: РИА Новости

26 декабря актрисе исполнилось 60 лет, в этот день она уже находилась в больнице. Звездные друзья приехали к ней в госпиталь с цветами и подарками.

Напомним, Фокус писал о смерти Евгении Добровольской и ее непростых отношениях с Михаилом Ефремовым.