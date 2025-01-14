Михайла Єфремова не відпустили: у Москві ховають актрису Євгенію Добровольську

Зірка серіалу "Королева Марго" померла 10 січня від раку.

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У Москві прощаються з відомою актрисою Євгенією Добровольською, яка знімалася в Росії та Україні. Як стало відомо, її другого чоловіка, актора Михайла Єфремова, який наразі відбуває термін за смертельну ДТП, на прощання не відпустили. Про це пише Star Hit.

Прощання з Євгенією Добровольською Фото: РИА Новости

Євгенія Добровольська, зірка серіалу "Королева Марго" померла 10 січня. Актриса померла від раку у віці 60 років. Громадянська панахида відбулася на Основній сцені МХТ імені Чехова, де актриса служила 33 роки.

Відомо, що на похороні були присутні троє дітей актриси з чотирьох. Старший син Добровольської, Степан, від її першого шлюбу з актором В'ячеславом Барановим, на прощанні не був присутній: він уже багато років живе в Лондоні.

Також на похороні не було другого чоловіка акторки — Михайла Єфремова, який відбуває покарання за смертельну ДТП, що сталася 2020 року.

Правозахисник Іван Мельников повідомив, що Єфремов намагався відпроситися на панахиду, але його не відпустили. "Він досить непогано зарекомендував себе у виправній установі. У нього є можливість для подачі заяви на відвідування похорону. Інше питання, — з Євгенією він давно розійшовся. До цього можуть причепитися", — заявив юрист. Актори перебували у шлюбі з 1990 по 1997 рік.

Костянтин Хабенський Фото: РИА Новости

На прощанні також були присутні актори Костянтин Хабенський, Сергій Гармаш, Юлія Пересільд, Ігор Верник, Юрій Стоянов і багато інших. Поховають актрису на Троєкуровському кладовищі.

Уже після смерті Євгенії Добровольської стало відомо, що вона рік боролася зі страшною недугою — про діагноз знали лише члени сім'ї та артисти трупи МХТ. Ніхто з колег не проговорився про її важку хворобу. Сама Добровольська вірила в одужання, тому не стала скасовувати січневі вистави, а перенесла їх на травень.

Євгенія Добровольська та Михайло Єфремов Фото: РИА Новости

26 грудня актрисі виповнилося 60 років, цього дня вона вже перебувала в лікарні. Зіркові друзі приїхали до неї в госпіталь із квітами та подарунками.

Нагадаємо, Фокус писав про смерть Євгенії Добровольської та її непрості стосунки з Михайлом Єфремовим.