Известная украинская актриса прекращает съемки: в чем причина (фото, видео)

Украинская актриса Анастасия Цимбалару, известная по роли в сериале "Женский доктор", призналась, что отменила все рабочие планы на апрель.

Related video

Об этом говорится в проекте "ЖВЛ представляет" за 7 апреля.

Анастасия Цимбалару берет паузу в съемках (см. с 3:12:20)

Цимбалару решила дать себе полный отдых посреди весны, а после этого уже вернуться к работе. Знаменитость решилась на этот шаг из-за истощения. Бывшая жена Григория Бакланова признала, что у нее просто сейчас нет сил. Поэтому Анастасия взяла паузу, чтобы отдохнуть и перезагрузиться.

Она отменила все съемки, события и личные проекты. В частности, перенесла женский ретрит. Актриса решила признать свою "слабость и не прятаться за улыбкой".

Анастасия Цимбалару

"Признать себя слабой, понять, что я не справилась, я проиграла, что я не машина, которая может работать непрерывно, что я всего лишь девочка, которой иногда так же не хочется ничего решать и чувствовать эту колоссальную ответственность перед другими", — отметила Анастасия Цимбалару.

Ранее актриса рассказывала, что не может дышать левой частью носа. Особенно тяжелой ситуация становится в прохладное время года, поэтому Анастасия ждала весны, чтобы сделать операцию. Врачи говорили, что такие медицинские процедуры следует делать в теплое время.

Анастасия Цимбалару

"Из-за того, что у меня не дышит левая часть, у меня возникают проблемы и со слухом, и с горлом. То есть это все между собой взаимодействует, вылечив свою перепонку, я смогу улучшить ситуацию со слухом", — рассказывала в январе Цимбалару.

В частности, вскоре выходит сериал "Материнский инстинкт", в котором звезда сыграла главную роль.

Напомним, 6 апреля, в возрасте 90 лет ушла из жизни актриса и режиссер Львовского национального драматического театра имени Марии Заньковецкой, народная артистка Украины Таисия Литвиненко, известная по роли в фильме "За двумя зайцами".

Также Фокус писал о том, как Ксения Кошевая вспомнила тяжелый период во взрослении старшей дочери Варвары, когда девочка убегала из дома к друзьям и даже выпрыгнула из окна.