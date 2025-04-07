Олег Винник после провала концерта в Польше собирается в Германию: цена билетов

Украинский певец Олег Винник, который находится за границей и планировал выступить в Варшаве еще в прошлом году, отменил свой концерт в Польше и планирует шоу в Германии.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Злива" 7 апреля.

Ранее музыкант перенес выступление в Польше на апрель этого года. Впрочем, уже стало известно, что концерт отменяют окончательно.

"Сообщаем, что концерт Олега Винника в Варшаве переносится по техническим причинам. Новая дата проведения концерта — 24 апреля 2025 года. Все приобретенные билеты остаются действительными. Мы искренне благодарим вас за понимание и терпение. Уже совсем скоро мы встретимся и создадим незабываемую атмосферу вместе с любимым артистом", — сообщали представители Олега Винника тогда.

Впрочем, по состоянию на 12 декабря на концерт певца продали лишь более сотни билетов. В апреле ситуация практически не изменилась.

"За две недели до события, польские организаторы таки отменили многострадальное выступление лидера волчиц в эмиграции. Говорят, количество проданных билетов почти не изменилось: чуть больше 100. Вместимость зала 1200 человек", — пишет автор Telegram-канала "Злива".

Впрочем, сам Винник не теряет надежды провести выступления в Европе и отправится в тур по соседней с Польшей Германии, где живет последние годы.

Фото: скріншот

На сайте Kontramarka уже появилось расписание шоу и началась продажа билетов.

В "Зливе" пишут, что Винник планирует выступить в семи немецких городах, однако на сайте по продаже билетов указано только шесть городов, среди которых Гамбург. Концерты запланированы на декабрь 2025 года. Стоимость билетов стартует от около 2600 гривен, а за самый дорогой билет в первых рядах придется заплатить более 5 тысяч гривен.

Организаторы назвали Винника "главным ньюсмейкером Украины, первым украинским поп-исполнителем, который собирает стадионы, обладателем престижных премий".

"Олег Винник — на сцене Германии подарит поклонникам своего творчества незабываемые феерические шоу!" — пишут ивент-организаторы.

Напомним, бывший продюсер Олега Винника обвинил певца во лжи. Александр Горбенко прокомментировал концерт музыканта в Праге, во время которого тот спел на русском несколько песен.

Также Фокус писал о том, что актриса Анастасия Цимбалару, известная по роли в сериале "Женский доктор", призналась, что отменила все рабочие планы на апрель.