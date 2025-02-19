Экс-продюсер Олега Винника обвинил певца во лжи: детали

Накануне музыкант выступил в Праге, исполнив несколько русскоязычных хитов. По словам его представительницы, об этом попросила публика.

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Бывший продюсер Олега Винника обвинил певца во лжи. Александр Горбенко прокомментировал концерт музыканта в Праге, во время которого тот спел на русском несколько песен.

Горбенко утверждает, на видео в соцсетях песни звучат с плейбеком, то есть фонограммой. По словам экс-продюсера Винника, тот за два дня до концерта в столице Чехии собрал музыкантов и проводил с ними репетиции в ресторане, где впоследствии состоялось выступление. Судя по этому, программа концерта была согласована заранее.

"Олежка встретился с музыкантами за два дня до концерта и проводил первые репетиции в том самом ресторане, соответственно программа концерта была пройдена на репетициях, а плейбек концерта залит в компьютер. Не надо списывать все на спонтанное решение и сваливать с больной головы на здоровую", — написал продюсер.

Александр Горбенко обвинил Олега Винника во лжи

Как на это отреагировали у Олега Винника

Представительница певца Валерия Барон отметила, что Винника о русскоязычных хитах попросили фанаты.

"Олег Винник спел на русском! 1,5 песни по просьбе людей в зале во время полностью украиноязычного двухчасового концерта. А говорил, что не будет. Да как его после этого земля носит?! Да, артист не сдержал слово. Обещал и не выдержал просьбы публики. Простите его, идеальные люди! Простите за счастье! Простите за человечность, добро и любовь!" — отметила Барон.

В частности, женщина вспомнила "регулярную помощь певцу военным и гражданским", "решение отдать все сбережения его семьи на благотворительность".

Представительница Олега Винника прокомментировала его концерт в Праге

Напомним, Олег Винник в патриотической футболке вышел на связь из-за границы.

Ранее Фокус писал, как изменилась внешность Винника за три года.