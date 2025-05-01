Наталью Денисенко заподозрили в новом романе на фоне развода: она ответила (фото)

Украинскую актрису Наталью Денисенко заподозрили в романе с режиссером и сценаристом Алексеем Комаровским, который работал над фильмом "Когда ты выйдешь замуж", в котором звезда экрана исполнила главную роль.

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Об этом пишет Telegram-канал "Злива" со ссылкой на инсайдеров.

После слухов о разводе Денисенко с актером-военным Андреем Фединчиком в сети начали "гулять" слухи. Один из них: появление у актрисы нового возлюбленного. Теперь инсайдеры называют конкретные имена. Речь о режиссере Алексее Комаровском.

"У Наташи роман с режиссером Комаровским. Не знаю, именно он ли причина ее развода. Но в тусовке об этом говорят сейчас многие", — рассказывает источник.

Реакция Наталки Денисенко на слухи о ее романе с Алексеем Комаровским

Сама Наталка Денисенко уже опубликовала фото с коллегой, под которым отметила, что они "вместе". Правда, речь о новом фильме, где снимается актриса.

"Мы больше не могли держать это в секрете — пришло время поделиться с вами! Из фильма в фильм этот дуэт создает магию на экране: новые роли, новые эмоции, новую жизнь каждой истории!" — отметили знаменитости.

В частности, стало известно, что они снимают картину "Крещатик, 48/2".

Наталка Денисенко и Алексей Комаровский

Между тем сам Алексей Комаровский в комментарии изданию "Гордон" признался, что на самом деле проводит много времени с Натальей Денисенко. Впрочем, их встречи связаны только с работой.

"Как всегда, слишком много драмы и выдумок. Да, мы с Наташей действительно проводим много времени, но это связано исключительно с работой, репетициями и киносъемками. И единственные предложения, которые я делаю ей, — это новые роли в фильмах. И именно сейчас мы работаем над новым семейным комедийным фэнтези", — рассказал режиссер.

Развод Наталки Денисенко

Пока актриса официально не комментировала новости о разрыве с мужем Андреем Фединчиком. Впрочем, в сети есть реестры, в которых уже появилось заявление на развод актерской пары. Истец — Денисенко. А рассмотрение дела запланировано на 8 мая 2025 года.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик Фото: Наталья Денисенко/ Instagram

Пара прожила в браке восемь лет. В апреле 2017 года Денисенко и Фединчик поженились. Осенью того же года у пары родился сын, которого назвали Андреем.

Фото: скріншот

Напомним, украинская актриса Елена Кравец дебютировала с моноспектаклем "Можно я просто посижу" в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко в Киеве. На событие пришли Надя Дорофеева, Гарик Корогодский, Катя Сильченко и другие.

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