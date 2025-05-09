Известный актер-военный признался, что развелся с женой во время войны (фото)

Известный украинский актер-военный Дмитрий Линартович рассказал, что развелся с женой. Сейчас же его семья находится за океаном.

Related video

Об этом пишет Oboz.ua.

Пара решила расторгнуть брак во время полномасштабной войны. Воин ВСУ признался, что его экс-супруга с сыновьями в начале большой войны находилась в Украине. Впрочем, впоследствии семья выехала за границу, а сейчас находится даже за океаном.

"Так случилось, что с женой мы развелись. Она с сыновьями сейчас живет за океаном. В первый день вторжения отвез их в Богуслав. Там, как и по всей Украине в то время, было непросто — прилеты, стресс. Люди начали двигаться дальше. Она мне: "Дима, как думаешь?". Говорю: "Что тебе интуиция подсказывает? Женщины хорошо чувствуют". И они поехали в Польшу. Потом — в Италию, потом — снова перебрались. И приняли с женой совместное решение, что мы уже не пара", — рассказал Линартович.

Дмитрий Линартович

Несмотря на разрыв, актер-военный с уважением относится к бывшей избраннице и благодарен ей за общих детей. Дмитрий поддерживает связь с сыновьями. Когда они приедут в Украину, то отец расскажет им все, что здесь происходило, чтобы те были в контексте событий.

Дмитрий Линартович

"Дети остаются моими сыновьями. Когда приедут в Украину, обязательно возьму за руку, повожу, расскажу. Я ими занимаюсь, помогаю, выхожу на связь. Мои сыновья — два казака. Я люблю их, с уважением отношусь к своей бывшей жене, благодарю, что подарила мне прекрасных детей. Просто что приукрашивать: она — там, я — здесь. Сейчас живу один", — рассказал Линартович.

Кто такой Дмитрий Линартович

Дмитрий Линартович — заслуженный артист Украины, актер театра, кино и дубляжа. Еще в 2015 году он принимал участие в АТО. С первых дней большой войны РФ против Украины актер стал в ряды теробороны. Позже Дмитрий подписал контракт, прошел отбор в десантно-штурмовые войска. Воевал на Херсонском направлении, в районе Бахмута в Донецкой области.

Напомним, актриса Наталья Денисенко на фоне развода с актером-военным Андреем Фединчиком спровоцировала слухи о новом романе и отреагировала на них.

Также Фокус писал о возвращении Виталия Козловского на сцену с его хитами после окончательного разрешения конфликта с Игорем Кондратюком.