Наталка Денисенко официально разведена: что стало причиной разрыва с Андреем Фединчиком

Украинская актриса Наталка Денисенко официально развелась с мужем Андреем Фединчиком.

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Об этом стало известно с сайта Опендатабот.

Как говорится в документе, 8 мая 2025 года вступило в силу решение суда о разводе Наталки Денисенко с Андреем Фединчиком.

В своем иске Наталья Денисенко указала причину расставания: "в связи с разными взглядами на жизнь, отсутствием взаимопонимания и потерей чувства друг к другу".

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик официально не комментировали развод Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Суд рассмотрел заявление Наташи и принял решение удовлетворить его. Бывшие супруги на заседание не явились.

Отметим, что пара была в отношениях с 2017 года. У них есть общий сын Андрей. Сейчас Наталья Денисенко и Андрей Фединчик официально не комментировали новостей о разрыве.

Слухи о романе Наталки Денисенко и Алексея Комаровского

Инсайдер Telegram-канала "Злива" рассказал, что между коллегами Натальей Денисенко и Алексеем Комаровским на фоне развода Наташи возникли отношения.

"У Наташи роман с режиссером Комаровским. Не знаю, именно он ли причина ее развода. Но в тусовке об этом говорят сейчас многие", — отметил источник.

Сами же коллеги почти сразу отреагировали на домыслы в сети, рассказав, что они действительно вместе, однако на работе, а именно работают над новым фильмом "Крещатик, 48/2".

Впоследствии Наталка Денисенко снова отреагировала на слухи о ее романе с режиссером Алексеем Комаровским.

Напомним, комик, звезда "Лиги смеха" и военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Виктор Розовый развелся с женой Ольгой Мерзликиной.