Наталка Денисенко офіційно розлучена: що стало причиною розриву з Андрієм Федінчиком

Українська актриса Наталка Денисенко офіційно розлучилася з чоловіком Андрієм Федінчиком.

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Про це стало відомо з сайту Опендатабот.

Як йдеться в документі, 8 травня 2025 року набуло чинності рішення суду про розлучення Наталки Денисенко з Андрієм Федінчиком.

У своєму позові Наталка Денисенко вказала причину розставання: "у звʼязку з різними поглядами на життя, відсутністю взаєморозуміння та втратою почуття один до одного".

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно не коментували розлучення Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Суд розглянув заяву Наталки й ухвалив рішення задовольнити її. Колишнє подружжя на засідання не зʼявилося.

Зазначимо, що пара була у стосунках з 2017 року. У них є спільний син Андрій. Наразі Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно не коментували новин про розрив.

Чутки про роман Наталки Денисенко та Олексія Комаровського

Інсайдер Telegram-каналу "Злива" розповів, що між колегами Наталкою Денисенко та Олексієм Комаровським на фоні розлучення Наталки виникли стосунки.

"У Наталки роман із режисером Комаровським. Не знаю, чи саме він причина її розлучення. Але в тусовці про це говорить зараз багато хто", — зазначило джерело.

Самі ж колеги майже одразу відреагували на домисли в мережі, розповівши, що вони справді разом, проте на роботі, а саме працюють над новим фільмом "Хрещатик, 48/2".

Згодом Наталка Денисенко знову відреагувала на чутки про її роман з режисером Олексієм Комаровським.

Нагадаємо, комік, зірка "Ліги сміху" та військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Віктор Розовий розлучився з дружиною Ольгою Мерзлікіною.