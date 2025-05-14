"Сумувати не буду": військовий та зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий розлучився з дружиною

Комік, зірка "Ліги сміху" та військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Віктор Розовий розлучився з дружиною Ольгою Мерзлікіною.

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Про це Віктор Розовий повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Ми — розлучились! Одразу скажу: ніхто нікого не кидав, ми зустрілись і по-дорослому все обговорили, прийнявши таке рішення! Просто, коли зустрічаються дві повноцінні особистості, важко стати половинками одне одного", — написав Віктор.

Комік не надав більше ніяких деталей, проте зазначив, що не хоче хейту ні в його сторону, ні в сторону дружини Ольги.

"Попрошу без хейту! Ні в мій бік, ні в її! Бруд лити не маю бажання, але і сумувати не буду!" — зауважив він.

Водночас Ольга на своїй сторінці в Instagram повідомила, що розлучення сталось через зради Віктора. Зокрема, вона додала, що цей рік був пеклом для них обох. Пара старалась зберегти стосунки, але не вийшло.

Зазначимо, що 8 березня 2024 року Віктор Розовий повідомляв, що одружився з Ольгою Мерзлікіною, актрисою та моделлю. Тоді жінка взяла прізвище Віктора, тож вони створили сімʼю Розових.

Нагадаємо, у березні 2024 року комік та боєць Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Віктор Розовий отримав осколкове поранення голови під час виїзного завдання на фронті. Травми, які отримав комік були дуже складними, але лікарям вдалося врятувати Віктора.

Тоді дружина коміка Ольга розповіла, що травми дуже складні, але Віктор пережив складний період. Через місяць вона повідомила, що стан коміка стабільний і вони чекають дозволу від лікарів, щоб відправити Розового на реабілітацію за кордон.

Згодом Віктор опублікував світлину, на якій видно великий шрам на голові. Фото комік підписав: ʼ"Вирулив. Ну ще є дуже багато реабілітаційної роботи, але найгірше і найстрашніше позаду. Тепер буду ви*обуватися, що пролив кров за цю країну".