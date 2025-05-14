"Грустить не буду": военный и звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый развелся с женой

Комик, звезда "Лиги смеха" и военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Виктор Розовый развелся с женой.

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Об этом Виктор Розовый сообщил на своей странице в Instagram.

"Мы — расстались!" Сразу скажу: никто никого не бросал, мы встретились и по-взрослому все обсудили, приняв такое решение! Просто, когда встречаются две полноценные личности, трудно стать половинками друг друга", — написал Виктор.

Комик не предоставил больше никаких деталей, однако отметил, что не хочет хейта ни в его сторону, ни в сторону жены Ольги.

"Попрошу без хейта! Ни в мою сторону, ни в ее! Грязь лить не имею желания, но и грустить не буду!" — заметил он.

Отметим, что 8 марта 2024 года Виктор Розовый сообщал, что женился на Ольге Мерзликиной, актрисе и модели Тогда женщина взяла фамилию Виктора, поэтому они создали семью Розовых.

Напомним, в марте 2024 года комик и боец Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Виктор Розовый получил осколочное ранение головы во время выездного задания на фронте. Травмы, которые получил комик были очень сложными, но врачам удалось спасти Виктора.

Тогда жена комика Ольга рассказала, что травмы очень сложные, но Виктор пережил сложный период. Через месяц она сообщила, что состояние комика стабильное и они ждут разрешения от врачей, чтобы отправить Розового на реабилитацию за границу.

Впоследствии Виктор опубликовал фотографию, на которой видно большой шрам на голове. Фото комик подписал: "Вырулил. Ну еще есть очень много реабилитационной работы, но худшее и самое страшное позади. Теперь буду вы*бываться, что пролил кровь за эту страну".