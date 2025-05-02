"Люблю і ціную": Наталка Денисенко відреагувала на чутки про роман з відомим режисером (фото)

Українська акторка Наталка Денисенко відреагувала на чутки про її роман з режисером Олексієм Комаровським.

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Денисенко на фоні новин про розлучення з актором-військовим Андрієм Федінчиком приписали стосунки з режисером Олексієм Комаровським. Акторка спочатку зберігала мовчання. А Комаровський вирішив пояснити ситуацію. В Instagram-stories режисер та актор наголосив, що їх з Денисенко поєднує лише дружба та кіно.

Тим часом сама акторка зробила репост цього відео на свою сторінку. Зокрема, Наталка Денисенко подякувала колезі, що він спростував чутки про їхні романтичні стосунки. Артистка зазначила, що навколо її особистого життя останнім часом є чимало інтриг, а в неї навіть не вистачає сил усе це коментувати.

"У мене не вистачає сил коментувати всі інтриги, що плетуться навколо мене. Люблю тебе дуже і ціную", — написала українська знаменитість.

Олексій Комаровський Фото: Скріншот

Чутки про роман Наталки Денисенко та Олексія Комаровського

Інсайдер Telegram-каналу "Злива" розповів, що між колегами на фоні розлучення акторки виникли стосунки.

"У Наталки роман із режисером Комаровським. Не знаю, чи саме він причина її розлучення. Але в тусовці про це говорить зараз багато хто", — зазначило джерело.

Самі ж колеги майже одразу відреагували на домисли в мережі, розповівши, що вони справді разом, проте на роботі, а саме працюють над новим фільмом "Хрещатик, 48/2".

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський

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