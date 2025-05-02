"Люблю и ценю": Наталка Денисенко отреагировала на слухи о романе с известным режиссером (фото)

Украинская актриса Наталка Денисенко отреагировала на слухи о ее романе с режиссером Алексеем Комаровским.

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Денисенко на фоне новостей о разводе с актером-военным Андреем Фединчиком приписали отношения с режиссером Алексеем Комаровским. Актриса сначала хранила молчание. А Комаровский решил объяснить ситуацию. В Instagram-stories режиссер и актер отметил, что их с Денисенко объединяет только дружба и кино.

Между тем сама актриса сделала репост этого видео на свою страницу. В частности, Наталья Денисенко поблагодарила коллегу, что он опроверг слухи об их романтических отношениях. Артистка отметила, что вокруг ее личной жизни в последнее время есть немало интриг, а у нее даже не хватает сил все это комментировать.

"У меня не хватает сил комментировать все интриги, плетущиеся вокруг меня. Люблю тебя очень и ценю", — написала украинская знаменитость.

Алексей Комаровский Фото: скріншот

Слухи о романе Наталки Денисенко и Алексея Комаровского

Инсайдер Telegram-канала "Злива" рассказал, что между коллегами на фоне развода актрисы возникли отношения.

"У Наташи роман с режиссером Комаровским. Не знаю, именно он ли причина ее развода. Но в тусовке об этом говорят сейчас многие", — отметил источник.

Сами же коллеги почти сразу отреагировали на домыслы в сети, рассказав, что они действительно вместе, однако на работе, а именно работают над новым фильмом "Крещатик, 48/2".

Наталка Денисенко и Алексей Комаровский

Напомним, Елена Кравец рассказала об общении с Владимиром Зеленским во время войны. Экс-коллеги и близкие люди иногда переписываются в мессенджерах.

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