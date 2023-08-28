У бою загинув 21-річний учасник "Х-Фактора" Савелій Федан

Боєць в 16 років взяв участь у популярному талант-шоу "Х-фактор" з авторською піснею "Україна"

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Учасник відомого талант-шоу "Х-Фактор", боєць ВСУ Савелій Федан загинув на війні з Росією. Хлопцеві був лише 21 рік. Про смерть героя повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Саме з цього міста Федан був родом.

Дмитро Орлов розповів, що ім'я Савелія Федана відоме кожному мешканцю Енергодара.

"Юнак від самого дитинства, яке співпало з початком російської агресії, брав активну участь у всіх патріотичних заходах в Енергодарі, активно волонтерив, допомагав військовим та разом з волонтерами у віці 13 років вперше побував на передовій", — зазначив міський голова та нагадав, що в 16 років талановитий юнак виступав на популярному талант-шоу "Х-фактор" із авторською піснею "Україна".

Виступ Савелія Федана на "Х-Фактор"

А три роки тому Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України публікувало невеличке інтерв’ю із Феданом.

Савелій Федан навчався у Запорізькому обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник". Після його закінчення Савелій вступив до факультету підготовки спеціалістів Десантно-штурмових військ Одеської Військової академії, мріяв стати офіцером-десантником. Це рішення він прийняв ще у 13 років, коли вперше побував на передовій.

Хлопець розповідав, що у 2015 році допомагав матері, яка займалась волонтерством.

"Одного разу познайомився з Богданом – чоловіком, який свого часу грав на піаніно на Майдані Він приїхав до нас в Енергодар на відкриття пам’ятника загиблим. Ми поспілкувалися, і він розповів, що вже завтра їде разом з волонтерами до українських бійців на Схід держави. Тоді в мені ніби щось "клацнуло" – я вирішив, що неодмінно мушу до них приєднатися", – згадував Савелій.

Він знав, що мати буде проти, тому він сказав що їде до Дніпра, а сам вирушив на передову.

Хлопець розповідав, що під час подорожі бачив, як за вікном змінюються краєвиди, як замість затишних кварталів виростають руїни багато разів обстріляних житлових будинків. Тоді з кожним наступним кілометром посилювалося усвідомлення того, що війна – це не щось абстрактне з екрана телевізора чи монітора комп’ютера, вона зовсім поруч.

Тоді він, познайомившись з українськими військовими, вирішив, що має стати одним із них.

Хлопець вражав однокурсників своїм талантом. Він почав писати вірші в 7 років, згодом спробував покласти їх на музику.

Пісню "Україна" він написав після поїздки на Схід держави. За власним зізнанням, намагався передати ті почуття, що його переповнювали.

Савелій Федан Фото: Соцсети

Нагадаємо, раніше на війні із РФ загинув талановитий український актор Олексій Хільський.

Олексій Хільський закінчив Дніпропетровський театрально-художній коледж. Актор знімався у таких фільмах: "Нюхач", "Кріпосна", "Лікар Ковальчук", "Місце під сонцем", "Опер за викликом" та багатьох інших. Відомо, що він загинув під час виконання бойового завдання.