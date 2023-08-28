В бою погиб 21-летний участник "Х-Фактора" Савелий Федан

Боец в 16 лет принял участие в популярном талант-шоу "Х-фактор" с авторской песней "Украина"

Related video

Участник известного талант-шоу "Х-Фактор", боец ВСУ Савелий Федан погиб на войне с Россией. Парню был всего 21 год. О смерти героя сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. Именно из этого города Федан был родом.

Дмитрий Орлов рассказал, что имя Савелия Федана известно каждому жителю Энергодара.

"Юноша с самого детства, которое совпало с началом российской агрессии, принимал активное участие во всех патриотических мероприятиях в Энергодаре, активно волонтерил, помогал военным и вместе с волонтерами в возрасте 13 лет впервые побывал на передовой", — отметил городской голова и напомнил, что в 16 лет талантливый юноша выступал на популярном талант-шоу "Х-фактор" с авторской песней "Украина".

Выступление Савелия Федана на "Х-Фактор"

А три года назад Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины публиковало небольшое интервью с Феданом.

Савелий Федан учился в Запорожском областном лицее с усиленной военно-физической подготовкой "Защитник". После его окончания Савелий поступил на факультет подготовки специалистов Десантно-штурмовых войск Одесской Военной академии, мечтал стать офицером-десантником. Это решение он принял еще в 13 лет, когда впервые побывал на передовой.

Парень рассказывал, что в 2015 году помогал матери, которая занималась волонтерством.

"Однажды познакомился с Богданом — мужчиной, который в свое время играл на пианино на Майдане Он приехал к нам в Энергодар на открытие памятника погибшим. Мы пообщались, и он рассказал, что уже завтра едет вместе с волонтерами к украинским бойцам на Восток государства. Тогда во мне будто что-то "щелкнуло" — я решил, что непременно должен к ним присоединиться", — вспоминал Савелий.

Он знал, что мать будет против, поэтому он сказал, что едет в Днепр, а сам отправился на передовую.

Парень рассказывал, что во время путешествия видел, как за окном меняются пейзажи, как вместо уютных кварталов вырастают руины много раз обстрелянных жилых домов. Тогда с каждым следующим километром усиливалось осознание того, что война — это не что-то абстрактное с экрана телевизора или монитора компьютера, она совсем рядом.

Тогда он, познакомившись с украинскими военными, решил, что должен стать одним из них.

Парень поражал однокурсников своим талантом. Он начал писать стихи в 7 лет, впоследствии попытался положить их на музыку.

Песню "Украина" он написал после поездки на Восток государства. По собственному признанию, пытался передать те чувства, которые его переполняли.

Савелий Федан Фото: Соцсети

Напомним, ранее на войне с РФ погиб талантливый украинский актер Алексей Хильский.

Алексей Хильский окончил Днепропетровский театрально-художественный колледж. Актер снимался в таких фильмах: "Нюхач", "Крепостная", "Доктор Ковальчук", "Место под солнцем", "Опер по вызову" и многих других. Известно, что он погиб во время выполнения боевого задания.