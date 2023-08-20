На фронті загинув актор "Кріпосної" Олексій Хільський (фото)

Актор загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. У нього залишилися дружина та донька.

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17 серпня на війні загинув відомий український актор Олексій Хільський. Про це 19 серпня повідомила його дружина Надія Хільська у Facebook.

"Я пишу, але сама не можу до кінця в це повірити. Льоша загинув. Загинув під час виконання бойового завдання. Він був найкращим з усіх кого я знаю. Найдобрішим! Найгарнішим! Найталановитішим! Все, за що він брався він робив з пристрастю. А яка в нього була жага до життя! Він так любив життя! Я кохаю тебе, мій воїн", — написала Надія Хільська.

Актор проходив службу в 46-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ (ДШВ) на посаді головного сержанта взводу розвідроти. Хільський загинув у боях на Запорізькому напрямку. Також він брав участь у наступні в Херсонській області, воював під Бахмутом та Соледаром.

За час служби актор двічі отримував поранення, проте після одужання повертався на фронт. У чоловіка залишилися дружина та донька.

Актор Олексій Хільський: що про нього відомо

Олексій Хільський народився 14 листопада 1987 року в Кам’янському Дніпропетровської області. У 2010 році його прийняли до трупи Дніпровського драматичного молодіжного театру "Віримо!". А у 2014 року він закінчив Дніпропетровський театрально-художній коледж. Актор знімався у таких фільмах: "Нюхач", "Кріпосна", "Лікар Ковальчук", "Місце під сонцем", "Опер за викликом", "Загадка для Анни", "Квочка" та інші.

Нагадаємо, 8 серпня на фронті загинув засновник знаменитої акції "Мегамарш у вишиванках" Андрій Бабинський внаслідок артилерійського обстрілу з використанням касетних боєприпасів РФ.

8 серпня на фронті загинув Андрій Веремієнко, захисник України зі складу штурмового батальйону "Айдар". Він захищав Україну з 2014 року.