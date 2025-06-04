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Стиль жизни

"Жестко мобилизовали": известный украинский певец написал, что разочарован в человечности

Никита Ломакин мобилизован
Фото: Instagram | Никита Ломакин попал в ВСУ

Известный украинский исполнитель Никита Ломакин, который дошел до финала четвертого сезона телешоу "Х-фактор" на канале СТБ, заявил о пополнении рядов Вооруженных сил Украины.

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Об этом артист сообщил 3 июня в своем Instagram.

"Наверное, вы думали, куда я пропал на такое долгое время, почему не пою, не выступаю и не продолжаю обучать пению. Меня мобилизовали достаточно жестко, как и многих мужчин нашей страны. С первого дня своей мобилизации я не имел ни сил, ни возможности все рассказать, был разочарован в человечности и мире после услышанного и увиденного. Теперь я наблюдаю изнутри, что война натворила в душах и мыслях людей", — рассказал он о сложном опыте.

Ломакин попал в ряды ВСУ Fullscreen
Ломакин рассказал о травматическом опыте мобилизации
Фото: Instagram

Держит себя в руках

Никита поделился, что пережитые ситуации едва не сломили его, однако он продолжает держать себя в руках и сохраняет веру в человеческую душу.

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"В таких условиях сложно найти философию и веру или иметь хоть какую-то надежду. Но я держусь и не теряю уважение к человеческой душе, не прекращаю думать. Мой мозг ищет объяснения, оправдания ситуации и стратегии выживания в существующих условиях. Я буду держаться и дальше, оставаясь прежде всего человеком. Хотя здесь почти все воспринимают это как слабость. Я знаю, что мою любовь к миру услышат только тогда, когда узнают что я выдержал и при этом оставил свои чистые намерения к каждому ближнему", — добавил музыкант.

Музыкант Никита Ломакин был мобилизован Fullscreen
Музыкант не теряет уважение к человеческой душе
Фото: Instagram

Ломакин не раскрыл деталей относительно точных дат и места своего призыва. Последний пост на его странице появился 26 марта 2025 года.

Призыв к аудитории

Артист также пообещал периодически появляться в соцсетях, чтобы делиться своими размышлениями с подписчиками.

"Сочувствуйте людям! Это откроет вам глаза на принятие личных трудностей и уберет зависть и ненависть. Чувствуйте боль, если она приходит. Страдания укажут вам на то, за что вы боролись, и Бог даст вам сил жить, если ваши намерения — не пустые слова. Обнимаю и люблю каждого. Держитесь, светлые души", — подытожил исполнитель.

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