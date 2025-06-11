"Посіяло в мені страх": відомого співака госпіталізували після мобілізації (відео)
Український співак Нікіта Ломакін розповів про складний період, який йому довелося пережити після мобілізації. У результаті цього музикант навіть опинився в шпиталі.
Про це мобілізований артист розповів в Instagram.
Різка зміна звичного ритму життя, постійна напруга та повна відсутність творчої реалізації — усе це сильно вдарило по здоров’ю Ломакіна. Врешті, виконавець опинився в шпиталі з діагнозом "бронхіт".
"Мистецтво — лікує, страх — руйнує. Думав про це, коли знову співав. Голос був хриплий, бо я не співав понад місяць, хворів бронхітом, багато курив і нервував. Зміна обстановки — мобілізація, військова частина, а потім БЗВП посіяло в мені страх. І це привело мене в шпиталь — бронхіт, температура", — розповів він.
Після лікування Нікіта Ломакін повернувся на службу, де на нього чекав несподіваний момент — до частини завітав військовий оркестр. Мобілізованому артисту запропонували заспівати: він виконав народну пісню "Чорнобривці".
"І коли я взяв в руки мікрофон, то відразу розслабився і сфокусувався на сенсі прекрасної пісні й на побратимах, для яких мій голос може стати провідником до почуттів і спогадів про саме дороге — про мати, про дім, за яким кожен з нас сумує", — зізнався Ломакін.
Ба більше, цей момент став для співака не просто поверненням до музики, а справжнім етапом внутрішнього зцілення.
"Страх привів мене в шпиталь, а пісня відновила мої сили і допомогла відновитися моїм побратимам", — зазначив артист.
Нікіту Ломакіна мобілізували
Нікіта Ломакін — український співак, який здобув популярність завдяки талант-шоу, після чого продовжив музичну кар’єру. У червні 2025 року виконавець повідомив в Instagram, що його жорстко мобілізували до ЗСУ. Він зізнався, що був "розчарований у людяності" і пережив психологічний стрес.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Багаторазова чемпіонка України, чемпіонка світу серед юніорів, легкоатлетка Аліна Шух вступила до лав Національної гвардії.
- Воєнний журналіст та головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов приєднався до Національної гвардії, вступивши до складу 13-ї бригади "Хартія".
Крім того, український гуморист та зірка "Ліги сміху" Сергій Вавілов мобілізувався до лав ЗСУ.