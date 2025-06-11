"Посіяло в мені страх": відомого співака госпіталізували після мобілізації (відео)

Український співак Нікіта Ломакін розповів про складний період, який йому довелося пережити після мобілізації. У результаті цього музикант навіть опинився в шпиталі.

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Про це мобілізований артист розповів в Instagram.

Нікіта Ломакін

Різка зміна звичного ритму життя, постійна напруга та повна відсутність творчої реалізації — усе це сильно вдарило по здоров’ю Ломакіна. Врешті, виконавець опинився в шпиталі з діагнозом "бронхіт".

"Мистецтво — лікує, страх — руйнує. Думав про це, коли знову співав. Голос був хриплий, бо я не співав понад місяць, хворів бронхітом, багато курив і нервував. Зміна обстановки — мобілізація, військова частина, а потім БЗВП посіяло в мені страх. І це привело мене в шпиталь — бронхіт, температура", — розповів він.

Після лікування Нікіта Ломакін повернувся на службу, де на нього чекав несподіваний момент — до частини завітав військовий оркестр. Мобілізованому артисту запропонували заспівати: він виконав народну пісню "Чорнобривці".

"І коли я взяв в руки мікрофон, то відразу розслабився і сфокусувався на сенсі прекрасної пісні й на побратимах, для яких мій голос може стати провідником до почуттів і спогадів про саме дороге — про мати, про дім, за яким кожен з нас сумує", — зізнався Ломакін.

Ба більше, цей момент став для співака не просто поверненням до музики, а справжнім етапом внутрішнього зцілення.

"Страх привів мене в шпиталь, а пісня відновила мої сили і допомогла відновитися моїм побратимам", — зазначив артист.

Нікіту Ломакіна мобілізували

Нікіта Ломакін — український співак, який здобув популярність завдяки талант-шоу, після чого продовжив музичну кар’єру. У червні 2025 року виконавець повідомив в Instagram, що його жорстко мобілізували до ЗСУ. Він зізнався, що був "розчарований у людяності" і пережив психологічний стрес.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Багаторазова чемпіонка України, чемпіонка світу серед юніорів, легкоатлетка Аліна Шух вступила до лав Національної гвардії.

Воєнний журналіст та головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов приєднався до Національної гвардії, вступивши до складу 13-ї бригади "Хартія".

Крім того, український гуморист та зірка "Ліги сміху" Сергій Вавілов мобілізувався до лав ЗСУ.