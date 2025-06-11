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Стиль життя

"Посіяло в мені страх": відомого співака госпіталізували після мобілізації (відео)

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Фото: nikitalomakinofficial/Instagram | Нікіта Ломакін

Український співак Нікіта Ломакін розповів про складний період, який йому довелося пережити після мобілізації. У результаті цього музикант навіть опинився в шпиталі.

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Про це мобілізований артист розповів в Instagram.

Нікіта Ломакін

Різка зміна звичного ритму життя, постійна напруга та повна відсутність творчої реалізації — усе це сильно вдарило по здоров’ю Ломакіна. Врешті, виконавець опинився в шпиталі з діагнозом "бронхіт".

"Мистецтво — лікує, страх — руйнує. Думав про це, коли знову співав. Голос був хриплий, бо я не співав понад місяць, хворів бронхітом, багато курив і нервував. Зміна обстановки — мобілізація, військова частина, а потім БЗВП посіяло в мені страх. І це привело мене в шпиталь — бронхіт, температура", — розповів він.

Після лікування Нікіта Ломакін повернувся на службу, де на нього чекав несподіваний момент — до частини завітав військовий оркестр. Мобілізованому артисту запропонували заспівати: він виконав народну пісню "Чорнобривці".

"І коли я взяв в руки мікрофон, то відразу розслабився і сфокусувався на сенсі прекрасної пісні й на побратимах, для яких мій голос може стати провідником до почуттів і спогадів про саме дороге — про мати, про дім, за яким кожен з нас сумує", — зізнався Ломакін.

Ба більше, цей момент став для співака не просто поверненням до музики, а справжнім етапом внутрішнього зцілення.

"Страх привів мене в шпиталь, а пісня відновила мої сили і допомогла відновитися моїм побратимам", — зазначив артист.

Нікіту Ломакіна мобілізували

Нікіта Ломакін — український співак, який здобув популярність завдяки талант-шоу, після чого продовжив музичну кар’єру. У червні 2025 року виконавець повідомив в Instagram, що його жорстко мобілізували до ЗСУ. Він зізнався, що був "розчарований у людяності" і пережив психологічний стрес.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, український гуморист та зірка "Ліги сміху" Сергій Вавілов мобілізувався до лав ЗСУ.