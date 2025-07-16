"Складно фізично і морально": жорстко мобілізований Ломакін розказав про свою службу в ЗСУ

Український співак Нікіта Ломакін, якого примусово мобілізували, розповів, як пройшла його загальновійськова підготовка в ЗСУ. Він зізнався, що було складно, але він довірився долі та людям.

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Нікіта Ломакін повідомив про завершення загальновійськової підготовки та поділився емоційними враженнями від пережитого досвіду. У дописі в Instagram співак зізнався, що боявся змінитися і втратити себе, але зміг зберегти внутрішнє "я", пройшовши складні випробування.

"Мені було складно фізично і морально, складно тримати свою психіку в балансі. Але я все ж довірився долі і людям", — зізнався артист.

Він подякував інструкторам і побратимам, які підтримували та з розумінням ставилися до його стану.

Співак пройшов навчання з тактики, стрільби, мінної безпеки, надання першої медичної допомоги та використання укриттів. Серед навичок, які найбільше його вразили, — робота радіоелектронної боротьби (РЕБ) та підготовка до загроз із боку дронів.

"Нас вчили виживати. Готували до випробувань, з якими не герої не впораються", — зазначив він.

Музикант наголосив, що лише той, хто побував на війні, може по-справжньому зрозуміти, чим живе військовий. Цивільним, за його словами, часто важко відчути глибину тих змін, які проходить людина на передовій.

У кінці допису він поділився мрією про мир і закликав суспільство до єдності, взаємної поваги та постійної підтримки Збройних сил:

"Немає часу на відпочинок, бо ворог не спить. Військовим потрібна нескінченна підтримка з усіх сторін. Будь ласка, бережіть себе і майбутнє нашої країни".

Нікіту Ломакіна мобілізували

Після тривалої відсутності співак з'явився в соцмережах на початку червня 2025 року. Нікіта Ломакін повідомив, що його мобілізували. Артист зізнався, що був "розчарований у людяності" і пережив психологічний стрес.

"Мене мобілізували достатньо жорстко, як і багатьох чоловіків нашої країни. З першого дня своєї мобілізації я не мав ні сил, ні можливості все розповісти, був розчарований у людяності й світі після почутого й побаченого", — розповів він тоді.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Нікіта Ломакін розповів про складний період, який йому довелося пережити після мобілізації. У результаті цього музикант навіть опинився в шпиталі.