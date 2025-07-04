Примусово мобілізований Ломакін заспівав для побратимів: як проходить його служба

Український співак Нікіта Ломакін, якого нещодавно мобілізували, написав пісню разом з побратимами. Натхнення прийшло під час відпочинку в наметі, коли всі були виснажені після важкого тижня.

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Співак Нікіта Ломакін опублікував у своєму Instagram відео, де виконує композицію "Брама", створену разом із побратимами.

Нікіта Ломакін написав пісню разом з побратимами

"Хлопці попросили мене щось зіграти. А я запропонував їм написати пісню прямо при них і разом з ними. Ми почали зі слова БРАМА і приспів народився за перші хвилини. Я бачив як натхненна усмішка осяяла їх обличчя і мені була приємна їх участь у створенні пісні. Я радився з ними коли нові рядки були готові", — розповів військовий.

Ломакін додав, що побратими пообіцяли слухати цю пісню на фронті, а для нього це — найвища нагорода. Також музикант висловив сподівання, що в майбутньому йому вдасться записати "Браму" у студії, а поки закликав прихильників подивитися відео, відчути текст і мелодію, написані в складні часи, та знайти у них віру й надію.

Українці щемко відреагували на нову пісню Нікіти Ломакіна, написану в незвичних умовах:

"Дуже гарно та щиро, повертайтеся живими всі".

"Молодець, продовжуй писати для тих хто зараз поряд із тобою, їм це потрібно! Тримайся".

"Яка ж потужна творча енергія і наповнення кожного слова, болем та вірою!!! Твоя музика і в цілому уся творчість, це щось особливе".

Нікіту Ломакіна мобілізували

Після тривалої відсутності співак з'явився в соцмережах, повідомивши, що його мобілізували. Він зізнався, що був "розчарований у людяності" і пережив психологічний стрес. Тепер артист ділиться кадрами своєї нової реальності у військовій формі. Втім, Нікіта не забуває про музику навіть у складних умовах.

Нікіта Ломакін Фото: Instagram

"До мобілізації я жив у своїй творчій бульбашці. Так, я допомагав чим міг як мені здавалося: брав участь у спільних проєктах з іншими артистами, в івентах, де збирали мільйони гривень донатів за кілька годин, допомагав дітям, що втратили батьків під час війни, проводив майстер-класи для дітей-переселенців, виступав у шпиталях… Але тоді я не мав розуміння, наскільки насправді кожен з нас має бути залученим до допомоги ЗСУ", — писав музикант.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Нікіта Ломакін розповів про складний період, який йому довелося пережити після мобілізації. У результаті цього співак навіть опинився в шпиталі.

Український гуморист та зірка "Ліги сміху" Сергій Вавілов мобілізувався до лав ЗСУ.

Крім того, український актор театру і кіно Олексій Воротніков повідомив, що приєднався до Сил оборони.