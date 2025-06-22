"Цей день настав": український актор серіалів "Сага" і "Чужі гріхи" поповнив лави ЗСУ (фото)

Український актор театру і кіно Олексій Воротніков повідомив, що приєднався до Збройних сил України в рамках мобілізації.

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Олексій також звернувся до своїх шанувальників із проханням про фінансову допомогу і повідомив, що відкрив збір коштів на невідкладні потреби. Про це артист написав на своїй сторінці в соцмережах.

Актор також оприлюднив знімок у військовій формі.

Олексій Воротников вступив до ЗСУ

"Цей день настав. Приєднуюся до лав ЗСУ. Друзі, відкриваю банку. Необхідні речі на перший час. Сподіваюся на вашу підтримку", — зазначив Воротников.

Пізніше він додав, що збір закрито, а гроші вже зібрано.

Його рішення одразу викликало хвилю підтримки з боку шанувальників, колег по сцені та просто небайдужих українців. Багато користувачів висловили акторові підтримку і свою гордість за сміливість і громадянську позицію.

У творчому портфоліо Олексія Воротникова — ролі в українських телесеріалах "Провінціал", "Чужі гріхи", "Сага", а також участь у театральних постановках, зокрема у виставах "Нового театру".

У 2017 році актор з'явився в епізоді російського серіалу "Іванови-Іванови" в ролі військового — це був його єдиний подібний досвід до початку повномасштабної війни. З початком вторгнення Воротніков остаточно визначився з позицією і вирішив стати на захист України, підтвердивши свою проукраїнську позицію справою.

Нагадаємо, що 43-річний український співак Міша Крупін також вступив до ЗСУ. Він показав, як проходить його служба після мобілізації.

А український шоумен і телеведучий Андрій Джеджула прокоментував чутки, що він вступив до лав ЗСУ.