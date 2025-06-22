Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Цей день настав": український актор серіалів "Сага" і "Чужі гріхи" поповнив лави ЗСУ (фото)

Олексій Воротников
Український актор Олексій Воротников

Український актор театру і кіно Олексій Воротніков повідомив, що приєднався до Збройних сил України в рамках мобілізації.

Related video

Олексій також звернувся до своїх шанувальників із проханням про фінансову допомогу і повідомив, що відкрив збір коштів на невідкладні потреби. Про це артист написав на своїй сторінці в соцмережах.

Актор також оприлюднив знімок у військовій формі.

Олексій Воротников вступив до ЗСУ Fullscreen
Олексій Воротников вступив до ЗСУ

"Цей день настав. Приєднуюся до лав ЗСУ. Друзі, відкриваю банку. Необхідні речі на перший час. Сподіваюся на вашу підтримку", — зазначив Воротников.

Пізніше він додав, що збір закрито, а гроші вже зібрано.

Його рішення одразу викликало хвилю підтримки з боку шанувальників, колег по сцені та просто небайдужих українців. Багато користувачів висловили акторові підтримку і свою гордість за сміливість і громадянську позицію.

У творчому портфоліо Олексія Воротникова — ролі в українських телесеріалах "Провінціал", "Чужі гріхи", "Сага", а також участь у театральних постановках, зокрема у виставах "Нового театру".

У 2017 році актор з'явився в епізоді російського серіалу "Іванови-Іванови" в ролі військового — це був його єдиний подібний досвід до початку повномасштабної війни. З початком вторгнення Воротніков остаточно визначився з позицією і вирішив стати на захист України, підтвердивши свою проукраїнську позицію справою.

Нагадаємо, що 43-річний український співак Міша Крупін також вступив до ЗСУ. Він показав, як проходить його служба після мобілізації.

А український шоумен і телеведучий Андрій Джеджула прокоментував чутки, що він вступив до лав ЗСУ.