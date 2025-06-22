"Этот день настал": украинский актер сериалов "Сага" и "Чужие грехи" пополнил ряды ВСУ (фото)

Украинский актер театра и кино Алексей Воротников сообщил, что присоединился к Вооруженным силам Украины в рамках мобилизации.

Related video

Алексей также обратился к своим поклонникам с просьбой о финансовой помощи и сообщил, что открыл сбор средств на неотложные нужды. Об этом артист написал на своей странице в соцсетях.

Актер также обнародовал снимок в военной форме.

Алексей Воротников вступил в ВСУ

"Этот день настал. Присоединяюсь в ряды ВСУ. Друзья, открываю банку. Необходимые вещи на первое время. Надеюсь на вашу поддержку", — отметил Воротников.

Позже он добавил, что сбор закрыт, а деньги уже собраны.

Его решение сразу вызвало волну поддержки со стороны поклонников, коллег по сцене и просто неравнодушных украинцев. Многие пользователи выразили актеру поддержку и свою гордость за смелость и гражданскую позицию.

В творческом портфолио Алексея Воротникова — роли в украинских телесериалах "Провинциал", "Чужие грехи", "Сага", а также участие в театральных постановках, включая спектакли "Нового театра".

В 2017 году актер появился в эпизоде российского сериала "Ивановы-Ивановы" в роли военного — это был его единственный подобный опыт до начала полномасштабной войны. С началом вторжения Воротников окончательно определился с позицией и принял решение встать на защиту Украины, подтвердив свою проукраинскую позицию делом.

Напомним, что 43-летний украинский певец Миша Крупин также вступил в ВСУ. Он показал, как проходит его служба после мобилизации.

А украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула прокомментировал слухи, что он вступил в ряды ВСУ.