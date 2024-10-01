Андрей Джеджула опроверг слухи, что вступил в ряды ВСУ

Андрей Джеджула опроверг слухи, что он официально стал военнослужащим. Однако, телеведущий подтвердил, что после учений он действительно присоединится к добровольческому подразделению защитников неба.

Related video

Украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула прокомментировал слухи, что он вступил в ряды ВСУ. Подробностями он поделился в эксклюзивном комментарии изданию Фокус.

Так, у себя на странице в Инстаграм телеведущий опубликовал видео на котором рассказал, что ближайшие 2 недели будет находиться на тренировках и подготовке, ведь планирует защищать наше небо.

После этого сообщения в сети начали распространяться слухи, что Андрей Джеджула решил добровольно вступить в ряды ВСУ. Однако, как оказалось, телеведущий, присоединился к добровольному подразделению, которое имеет целью патрулировать сектора Киевского неба на предмет защиты от Шахедов.

"Я как раз на занятиях! Так я присоединился к добровольному подразделению, я не уверен, могу ли названия говорить какое! И я бы хотел, чтобы коллеги журналисты не преувеличивали с заголовками! Я остаюсь работать ведущим новостей на телеканале Киев 24 и заниматься волонтерской деятельностью, благотворительными концертами и аукционами, как и раньше, но в мою жизнь добавится еще и дополнительный функционал посменные боевые дежурства в мобильных группах нашего подразделения по защите неба вместе с моими новыми собратьями из разных сфер гражданской жизни! Сейчас по приказу направлен на обязательное двухнедельное обучение! Как-то так!" — прокомментировал Андрей Джеджула.

Заметим, что существуют различные силы обороны и защиты Украины, например, ДФТГ, ТрО ВСУ и мобилизованные, каждое из этих подразделений имеет разницу. Например, ДФТГ и их члены не являются военнослужащими, а вот уже другие подразделения официально являются военнослужащими.

Напомним, ранее мы писали, что 15-летний сын Андрея Джеджулы и Санты Димопулос перенес сложную операцию.

Кроме этого, Фокус писал, что Виктория Маремуха опровергла слухи о разводе с мужем-французом.